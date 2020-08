Falkensee

Wie wollen wir miteinander reden? Wie zusammenleben? Wie sollte Bürgerbeteiligung aussehen? Vor fünf Jahren hatte die Koordinierungsstelle „Partnerschaft für Demokratie“, eingerichtet und gefördert vom Bundesministerium für Familie und der Stadt, diese Fragen den Falkenseern gestellt.

Am Samstag nun wurde Bilanz gezogen. Wer wollte, konnte mitdiskutieren im Musiksaalgebäude am Gutspark und auf dem Campusplatz: Vieles sei besser geworden, einiges schlechter, anderes gleich geblieben, so der Tenor. „Der Prozess ist fortlaufend und dauert an“, sagte Bürgermeister Heiko Müller ( SPD).

An Lebensqualität gewonnen

Falkensee ist keine Schlafstadt mehr – hat sich in den letzten fünf Jahren dazu etwas verbessert? „Ja und nein“, war die Antwort aus einer der sechs Diskussionsrunden der Veranstaltungsreihe „Unser Wohnzimmer Falkensee“.

Durch zahlreiche Aufführungen in der neuen Stadthalle, die Aktivitäten im Regenbogencafé, Jugendforum und an anderer Stelle hätte die Stadt doch an Lebensqualität gewonnen, äußerten sich einige Jugendliche. Auch die Belebung der Bahnhofsumgebung mit interessanten Läden stand auf der Habenseite.

Stadtteilfeste sind denkbar

Es fehle aber beispielsweise noch ein indisches Restaurant. Stadtteilfeste und natürlich verschiedene Ideen zur weiteren Belebung des Zentrums waren nur einige Anregungen, an denen in den nächsten fünf Jahren noch gearbeitet werden könne.

In vielen Stellen wurde diskutiert. Quelle: Ulrich Hansbuer

Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, Seniorenbeirat der Stadt, bemängelte in seiner Diskussionsrunde, dass in den letzten fünf Jahren sich wenig für ältere Menschen getan hätte: „Es fehlen Rollatoren-gerechte Straßenzüge, auch eine Ärzteliste für Senioren mit Spezialisten könnten wir gut gebrauchen.“ Was tun? Wie geht es weiter? Anregungen werden nun im Büro für Vielfalt der Stadt von Christian König und Stefan Settels bearbeitet.

Eigene Stelle für Bürgerbeteiligung

„Wir sind eine der wenigen Kommunen in Deutschland, die sich eine eigene Stelle leistet, die sich um Bürgerbeteiligung kümmert“, sagte Heiko Müller als Stadtoberhaupt. In seiner Eröffnungsansprache betonte er allerdings, dass Bürgerbeteiligung auch seine Grenzen haben muss und erklärte dies an einem privaten Beispiel aus seinem Wohnzimmer: „Genauso wie meine Enkelin, die abends ins Bett muss, wenn meine Frau und ich sie überstimmt haben.“

Was in anderen Kommunen über Parteien und Parlamente kommunikativ direkt funktioniert, wird dem interessierten Gartenstadt-Bürger als zusätzlicher Weg durch eine informelle Bürgerbeteiligung angeboten. „Wir sind mit der Resonanz von 43 Teilnehmern heute zufrieden, mehr hätten wir Corona bedingt auch nicht leisten können“, sagte Stefan Settels, der froh war, dass die im April ausgefallene Veranstaltung jetzt doch noch stattfinden konnte.

Jugendbeteiligung entwickelt

„Demokratie ist nicht immer sexy, macht aber genau dann Spaß, wenn viele sich zu möglichst vielen Themen einbringen und beteiligen“, meinte Stefan Settels, dessen Mittel für die Projekte „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) zumindest bis 2024 gesichert sind, dessen Arbeit nach fünf Jahren in der Stadt anerkannt ist. „Durch das Programm konnte unter anderem die Jugendbeteiligung entwickelt werden“, lobte Bürgermeister Heiko Müller, der aber vor einer allzu großer Erwartungshaltung warnte: „Alle Wünsche können wir als Stadt auch nicht erfüllen.“

Diskussionen in den Stadtteilen

Das Heft des Handels sollte in einer Demokratie beim Bürger liegen. Nach diesem Motto soll das Format der Veranstaltungsreihe „Wohnzimmer Falkensee“ nun in verkürzter Form erstmals auch in den Stadtteilen der Gartenstadt stattfinden. Mit Abstand dürfen für Falkenhain und Waldheim (10.9./ 17 Uhr; Kulturhaus Johannes R.Becher), Seegefeld und Falkenhorst (10.10./ 9.30 Uhr; Familiencafé Falkenhorst), für Finkenkrug (17.10.; 16 Uhr; Bürgerverein) und für Falkenhagen und Falkenhöhe (12.11./ 17 Uhr; „Haus am Anger“) Bürgerbelange vorgebracht werden.

Im Anschluss sollen, so Stefan Settels, Rückmeldungen an die Politik gegeben werden. „Mal schauen“, so ein Teilnehmer, „was dann daraus auch umgesetzt wird“. Beantwortet werden sollen die Fragen wieder in fünf Jahren.

Von Ulrich Hansbuer