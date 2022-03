Den Falkenseer Kinderstadtwald auf Vordermann gebracht

Falkensee

Strahlender Sonnenschein, gute Laune und viele fleißige Hände trafen am Sonnabend im Kinderstadtwald aufeinander. Zusammen kümmerten sich Kinder und Erwachsene voller Elan um den Kinderstadtwald in der Gartenstadt, denn am 21. März ist der internationale Tag des Waldes und dafür wurde der junge Wald hergerichtet.

Spaten und Harke im Anschlag

Die Schubkarre mit Mutterboden beladen, Spaten und Harke im Anschlag und mit der Gießkanne bewaffnet, machten sich die Brüder Tobi (11) und Fabian Schneider (6), die an diesem Tag von Tobis zehnjährigem Freund Leon Krüger begleitet wurden, an die Arbeit. Da am Sonnabend nur vier Bäume gepflanzt wurden, bestand die Hauptaufgabe darin, die Baumpflege zu betreiben.

„Wir lockern den Boden um die Bäume herum, entfernen Unkraut, bringen Schutzhüllen an, füllen Erde auf und gießen die Pflanzen“, erklärt Tobi und bearbeitet die Erde an einer Kastanie. Fabian packt zwei Schaufeln Muttererde dazu und Leon wässert das junge Pflänzchen, das den letzten Winter gut überstanden hat.

Juliane und Torsten Kühnemund sowie Familienhund Emil nehmen regelmäßig an den Aktionen im Kinderstadtwald teil. Quelle: Enrico Berg

Den drei Falkenseern machte die Arbeit Spaß. Tobi und Fabian nehmen regelmäßig mit ihrem Vater Markus an den Pflanzaktionen im Kinderstadtwald teil. Ihr Freund Leon ist zum ersten Mal im Kinderwald aktiv und findet es ganz toll, mit seinen Freunden etwas Nützliches in der Natur zu machen und dabei etwas zu lernen. Letzteres trifft auch auf Tim Oosterveld vom Jugendforum Falkensee zu. „Hier lerne ich etwas über die Pflege von Bäumen und ich hoffe, dass der Kinderwald zur Umweltverbesserung beitragen wird.“

Spontan teilgenommen

Gulia Hann und ihre elfjährige Tochter Angelina kamen von einem Spaziergang und nahmen spontan an der Pflegeaktion teil. Gulia Hann: „Wir ziehen demnächst direkt neben den Kinderwald, das ist eine super Angelegenheit, deswegen haben wir kurzentschlossen mitgemacht und können später auch regelmäßig beim Wässern unterstützen.“

Gulia Hann und Tochter Angelina halfen spontan beim Wässern im Kinderstadtwald. Quelle: Enrico Berg

Neben den großen und kleinen Teilnehmern war auch Rüde Emil wieder bei dem bunten Treiben dabei. Entspannt spaziert der Vierbeiner durch die Reihen und schaut dem Geschehen interessiert zu, während seine Besitzer sich den Pflanzen zuwendeten. Es ist schon fast ein Heimspiel für den Vierbeiner, denn der Hund der Familie Kühnemund ist bei fast jeder Pflanz- und Pflegeaktion im Kinderstadtwald dabei. Wenn man schon als Hund nicht helfen kann, so kann man sich wenigstens einige Streicheleinheiten der Naturschützer holen und diese bekam Emil dann auch zur Genüge.

Markus Schneider und Sohn Fabian beim Angießen. Quelle: Enrico Berg

„Seit siebeneinhalb Jahren pflanzen wir auf diesem Areal nun schon mit den Kindern Bäume an“, sagt Gisela Gunkel, Mitglied der Baumschutzgruppe Finkenkrug. Seit 2014 wird zweimal im Jahr im Kinderwald an der Ecke Essener- / Duisburger Straße in Falkensee gepflanzt. Über 300 junge Bäume fanden dort ein neues Zuhause, doch nicht jede Pflanze überlebte, ein gewisser Teil fiel Schäden, die von Wildschweinen, Schädlingen und der Trockenheit verursacht wurden, zum Opfer.

Gisela Gunkel, Markus Schneider, Hans-Fried Schulz (v.l.). Quelle: Enrico Berg

Der Kinderstadtwald unterscheidet sich von anderen Wäldern, er weist keine klassische Altersstruktur auf, da zweimal im Jahr neu gepflanzt wird. Dazu kommt noch eine hohe Biodiversität. Viele verschiedene Arten befinden sich nun auf dem Areal an der Essener Straße / Ecke Duisburger Straße, der Hauptbaum dort ist der Ahorn.

Impression von der Pflanzaktion. Quelle: Enrico Berg

„Dieser Mischwald soll einmal ein Erholungswald werden, so langsam ist hier kein Platz mehr für neue Pflanzen. Die Grünen haben einen Antrag bei der Stadt gestellt, damit wir eine neue Pflanzfläche erhalten. Nun hoffen wir auf einen positiven Bescheid, damit im Herbst eine neue Fläche für die Anpflanzung zur Verfügung steht“, so Gisela Gunkel.

Auch dieses Mal erhielt die Baumschutzgruppe Finkenkrug wieder Unterstützung. Der EFCS aus Schönwalde-Siedlung war wieder vor Ort, um tatkräftig mit anzupacken. Von der Stadt Falkensee erhielten die Baumschützer zur Pflanzaktion das Wasser, die Befüllung des Wassertanks übernahm die Feuerwehr Falkensee.

Von Hannelore Berg