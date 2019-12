Den perfekten Weihnachtsbaum in Falkensee finden

Auch im Havelland bieten der Landesbetrieb Forst sowie private Waldbesitzer die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Die Preise pro Baum liegen zwischen 15 Euro für eine Kiefer und 25 Euro für eine Nordmanntanne (Richtwerte). Schmuckreisig gibt es schon ab 7,50 Euro.

In Dyrotz kann in der Berliner Allee am nächsten Wochenende von 10 bis 16 Uhr der eigene Baum geschlagen werden. Vor Ort gibt es vor allem Blaufichten in unterschiedlichen Größen und Längen. Säge, Handschuhe und Packschnur sollten die Amateurholzfäller mitbringen. Bei Bedarf werden die Bäume auch eingenetzt.

In Friesack können am Wochenende von 10 bis 15 Uhr Nordmann- und Küstentannen, in der Brandstelle 1 in Briesener Zootzen, geschlagen werden. Es gibt Lagerfeuer und Imbiss.

In Bredow können an den nächsten beiden Wochenenden in der Dammstraße 3 ab 10 Uhr Blau- und Rotfichten geschlagen werden.