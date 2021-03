Falkensee

Mit der Übergabe von vier Tablets hat sich die Initiative „Willkommen in Falkensee” (WiF) nach sieben Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund Falkensee (ASB) revanchiert. Dieser hatte die Initiative 2014 nach ihrer Gründung unterstützt, indem ihr Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden. Ziel des Zusammenschlusses von Bürgern und Bürgerinnen aus Falkensee ist es, sich für eine Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten einzusetzen. Seitdem sind aus der Initiative vielfältige Arbeitsgruppen und Projekte hervorgegangen.

Neue technische Ausrüstung für die Kinder

Unter anderem entstand der „Offene Begegnungsraum B84” in der Bahnhofstraße 84 als ein Ort des interkulturellen Austausches. Dort wurde vor Corona regelmäßig auch eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Aufgrund des Lockdowns wurde diese in einen virtuellen Raum verlagert. Doch nicht für alle Kinder hat dies gut funktioniert. „Der Lockdown wurde immer länger und die Bedingungen des Homeschoolings immer schlimmer”, beschreibt Kathleen Kunath, Sprecherin der WiF-Initiative, die Situation. „Wir haben immer weniger Kinder erreicht. Die Kinder haben oft die Handys der Eltern benutzt – das war so auf die Dauer nicht haltbar.” Schnell wurde klar, dass die technischen Möglichkeiten für die Kinder durch die Anschaffung von Geräten verbessert werden müssen.

Eine Initiative für alle

Im Zuge dessen entstand nun die Kooperation mit dem ASB in Falkensee. „Die Bedürfnisse von Geflüchteten decken sich in vielen Belangen mit den Bedürfnissen der Kinder im Heim. Da geht es um Themen wie Teilhabe, Sprache, Zugang zu Medien”, sagt Kunath und ergänzt: „Wir sehen uns nicht nur als Initiative für Geflüchtete. Wir sind für alle da.” Denn auch Einheimische benötigen oft Unterstützung. Diesem Ansatz wurde nun mit der Übergabe von vier Tablets als Geschenk für den ASB Ausdruck verliehen.

Möglich wurde dies durch eine Spende des Vereins Humanitate et Arte. Der fördert verschiedene Projekte aus den Bereichen Kunst und Bildung und zeichnet sich besonders durch die unbürokratische Vergabe von Fördermitteln aus. Die Bewilligung der Tablets dauerte nur eine Woche. 300 Euro kostet ein solch Gerät inklusive Zubehör. Die Neugeräte wurden am Donnerstag auf dem Gelände des ASB in der Ruppiner Straße übergeben. Kathleen Kunath zeigte sich bei dem Treffen sichtlich berührt: „Es ist wunderbar, auf diese Weise nach all den Jahren etwas zurückgeben zu können.”

Kontakt mit den Eltern während des Lockdowns

Auch Robert Bolze, Geschäftsführer des ASB Falkensee, war froh: „Viele der Kinder, die der ASB betreut, sind durch den Lockdown psychisch sehr belastet. Sie können oft nur das Handy als Medium benutzen”, berichtete er. Durch die Geräte sei auch ein vereinfachter Kontakt zu den Eltern möglich. „Die Kinder machen sich Sorgen um ihre Eltern. Teilweise sind diese in Quarantäne. Da steht natürlich die Angst im Raum, dass sie erkranken”, beschreibt Bolze die Situation. Nicht nur zum Kommunizieren können die Tablets eingesetzt werden, auch beim Lernen sollen sie zukünftig helfen. Zum Spielen indes sind sie eher nicht vorgesehen. Um eine faire Nutzung der Geräte zu gewährleisten, werden sie nicht zum Dauergebrauch vergeben. Stattdessen wird eine Leihstation eingerichtet, von der das Gerät in Begleitung eines Erziehers abgeholt werden kann, wie Bolze erklärt. Um die Administration kümmert sich der hauseigene IT-Bereich. Die Leihstation soll nicht nur den 68 Kindern zugänglich sein, die aktuell in den stationären Wohngruppen auf dem Gelände in der Ruppiner Straße zu Hause sind. „Wir sehen die Tablets als ein Zusatzangebot, das der gesamten Jugendhilfe zur Verfügung steht”, sagt Bolze.

Bei den Kindern kommt die Neuanschaffung gut an. „Ich finde es toll”, sagt Leonie (13), die wie ihr Freund Ryan (12) in einer Wohngruppe lebt. Was die Nutzung der Tablets angeht, scheinen die Vorstellungen aber noch ein wenig auseinander zu gehen, denn: „Wir wollen natürlich Youtube-Videos angucken und spielen!”, verraten die beiden.

Von Leonie Mikulla