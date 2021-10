Falkensee

Der Kinderstadtwald in Falkensee wird demnächst an seine Grenzen geraten. Die Stadtverordneten beraten in den nächsten Wochen über eine Ausweitung der Fläche. Davon unbeirrt, fand am Sonnabend, 30. Oktober – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr – eine Pflanz- und Pflegeaktion auf dem Areal unweit der BMX-Anlage statt. Die Baumschutzgruppe Finkenkrug hatte gerufen: Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren waren eingeladen, auf der Fläche neue Bäume zu pflanzen. Die Mitglieder der Initiative standen den Teilnehmern dabei mit Rat und Tat sowie vielen Informationen zur Seite.

Kinderstadtwald in Falkensee gibt es seit 2014

2014 wurde der Kinderstadtwald an der Ecke Essener-/Duisburger Straße in Falkensee angelegt. In Zusammenarbeit mit der Organisation „Plant for the Planet” wurden im Gründungsjahr über einhundert Bäumchen auf dem 1,5 Hektar großen Areal gepflanzt. Seitdem werden zweimal jährlich junge Bäume und Sträucher nachgesetzt und auch gepflegt.

In diesem Jahr nahm die Naju-Gruppe „Die wilden Falken“ aus Falkensee an der Pflanzaktion teil. Naju nennt sich die Naturschutzjugend des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Gespannt hörten die Kinder zu, was Ralf Gruner vom Landesbetrieb Forst Brandenburg ihnen über den Wald und auch das Klima erzählte. „Wir möchten die Kinder für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit sensibilisieren”, erläuterte er, „denn Bäume spielen nicht nur für uns Menschen eine wichtige Rolle”. So zeigte er den Kindern, die zahlreich zu der Veranstaltung gekommen waren, auf, dass Bäume nicht nur Sauerstoffspender und Kohlenstoffspeicher sind. Jeder Wald und jede Baumgruppe sei ein Biotop, das wichtig auch für den Lebensraum der Menschen sei. Der Kinderstadtwald, ein Mischwald mit verschiedenen Arten von Bäumen, sei daher auch ein Klimaschutzwald.

Zur Galerie Der Kinderstadtwald Falkensee ist eine runde Sache: Kinder lernen hier hautnah, wie aus kleinen Setzlingen große Bäume werden. Wenn sie denn gut gepflegt werden. Auch daran werden die jungen Falkenseer beteiligt. Am Wochenende fand nun eine große Pflanzaktion statt, bei der viele neue Bäumchen auf der Fläche ein neues Zuhause fanden.

Ausgestattet mit Spaten und Gießkannen, ging es am Sonnabendvormittag ans Werk – Birken, Eiben, Weißbuchen, Linden, Ahorne, Weiden und eine Kiefer sollten eine neue Heimat auf dem Areal des Kinderstadtwaldes erhalten. Der 10-jährige Casimir und seine Oma Regina Böhme nahmen nicht zum ersten Mal an der Pflanzaktion teil. „Beim letzten Mal hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir nun wieder helfen wollten“, erzählte Casimir, während er das Pflanzloch aushob und plötzlich innehielt. „Da ist ein Regenwurm, den setze ich mal irgendwo anders hin, damit er nicht verletzt wird, denn Regenwürmer sind sehr wichtig für die Natur“, erklärte der junge Naturfreund.

Gisela Gunkel von der Baumschutzgruppe Finkenkrug aus Falkensee engagiert sich für die Pflanzaktionen im Kinderstadtwald. Quelle: ENRICO BERG

Junge Naturfreunde haben große Freude am Engagement für die Umwelt

Auch die „Wilden Falken“ waren eifrig bei der Sache. Sie hoben Löcher aus, setzten die zarten Pflanzen behutsam ins Erdreich, bedeckten sie mit Mutterboden und wässerten sie ordentlich. Sichtlich Freude hatten die Kinder an der Aktion. „Mir hat das Spaß gemacht, mit den anderen Kindern Bäume zu pflanzen. Wir haben Löcher gebuddelt und die Bäume reingesetzt. Nächstes Mal mache ich wieder mit“, erzählt der fünfjährige Nils stolz. Auch Luca war begeistert: „Es war schon ein bisschen anstrengend“, berichtete die 9 Jahre alte Falkenseerin, „aber man kann sich schon ein wenig anstrengen, um etwas Gutes für die Natur zu machen“.

Ralf Gruner vom Landesforst brachte die schwereren Exemplare mit der Schubkarre zu den Kindern. Quelle: Enrico Berg

Unterstützung für Falkenseer Kinderstadtwald kommt auch aus Schönwalde

„Wir sind zum ersten Mal bei der Pflanzaktion dabei“, berichtete unterdessen Jasmin Paschen, Leiterin der Naju-Gruppe „Die wilden Falken“. Ziel der Gruppe sei es, die Kinder mit der Natur vertraut zu machen, sodass sie „dadurch Respekt gegenüber der Natur und Naturschutzsinn entwickeln. Da bietet sich so eine Pflanzaktion super an.“ Zumal der Vormittag für die Kinder ein echtes Erlebnis war. „Das Wetter ist super, da macht es noch mehr Laune, Bäume zu pflanzen. Wir haben ein großes Netzwerk und erhalten viel Unterstützung“, so Jasmin Paschen. Von der Stadt Falkensee wurde die Baumschutzgruppe für den Aktionstag mit Wasser und Erde unterstützt. Auch der Verein EFCS aus Schönwalde-Siedlung, der sich ebenfalls für Umweltbelange einsetzt, war vor Ort, um mit anzupacken. „Wir als Umweltschutzgruppe aus Schönwalde-Siedlung waren vom ersten Tag an mit dabei. Auch heute sind wir hier, um die Baumschutzgruppe Finkenkrug bei der Pflanzaktion zu unterstützen“, erklärten stellvertretend Rudolf Kondziella, Dieter und Ingeborg Kaiser.

Von Hannelore Berg