Erst im März wurde der Kreisverkehr Poststraße/Bahnhofstraße in der Gartenstadt komplett für den Verkehr freigegeben. Der ehemalige Berufskraftfahrer Manfred Suhr wohnt direkt am Kreisel. Am MAZ-Lesertelefon machte er seinen Sorgen über andauernde Verkehrsverstöße und gefährliche Situationen an der Kreuzung Luft. Er fordert mehr Prävention vor Ort.