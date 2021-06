Der Seniorenbeirat Falkensee verteilt Briefkästen im Stadtgebiet

Falkensee

Wer zukünftig mit offenen Augen durch Falkensee läuft, wird an einigen Orten im Stadtgebiet kleine weiße Briefkästen bemerken. Die darauf abgedruckte Ansprache und das blaue Logo machen deutlich, worum es bei der Aktion geht: Ältere Bürger und Bürgerinnen aus Falkensee erhalten so die Möglichkeit, mit dem Seniorenbeirat der Stadt in den Kontakt zu treten und ihre Wünsche und Anliegen zu äußern.

„Die Aufgabe der Seniorenbeiräte ist es, die Interessen und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren gegenüber den Stadtverordneten und der Verwaltung zu vertreten“, erläutert Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, Vorsitzender des Seniorenbeirats. „Wir kümmern uns darum, Informationen in beide Richtungen weiterzuleiten und Angebote für Seniorinnen und Senioren zu unterstützen und anzuregen.“ Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sei es wichtig, mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Dies mache der Seniorenbeirat auch regelmäßig mittels Infoständen und Veranstaltungen, wie erst kürzlich beim Tag der Nachbarschaft vor dem Weltladen. Die neuen Briefkästen ermöglichen nun jedoch jederzeit eine Kontaktaufnahme. „So haben wir immer ein Ohr für die Bedürfnisse der Bürger“, freut sich Hoffmeyer-Zlotnik.

Zunächst zwölf Briefkästen werden im Stadtgebiet aufgestellt. Ziel ist es, dass diese möglichst gleichmäßig verteilt werden. Denn gerade für ältere Personen kann es schwierig sein, längere Distanzen zurückzulegen. Die Mitglieder des Seniorenbeirats kümmerten sich gemeinsam darum, geeignete Standorte zu finden. So stellte Cornelia Hennefuß den Kontakt her zu Jens Grunow, Leiter der Pegasus Apotheken. Er fand die Idee gleich gut: „Gerade zu uns in die Apotheken kommen ja viele ältere Personen. Da ist es gut, wenn wir bei Schwierigkeiten auf die Kästen hinweisen können“, so Grunow.

Die Briefkästen sollen noch bekannter werden

Einmal die Woche werden die Briefkästen von Mitgliedern des Seniorenbeirats geleert. Bei Angabe des Absenders bemühen sie sich darum, innerhalb von zwei Wochen zu antworten. Von Vorteil ist, dass die Briefe problemlos über das Rathaus verschickt werden können – so entstehen dem Seniorenbeirat keine Kosten für das Porto. Mit einem großen Ansturm rechnen sie aber sowieso noch nicht: „Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Die Leute müssen erst einmal darauf stoßen und es muss sich noch etwas herumsprechen“, überlegt Hennefuß. Allerdings sei nicht nur wichtig, dass die Kästen bekannter werden. Auch die innere Hemmschwelle müsse überwunden werden. „Viele Menschen trauen sich nicht, Angebote in Anspruch zu nehmen“, sagt Hoffmeyer-Zlotnik und Hennefuß ergänzt: „Wir sagen ganz klar, dass wir uns für alle Senioren und Seniorinnen stark machen. Jeder und jede kann sich mit Sorgen und Nöten melden.“

Auch vor der Löwenapotheke in der Bahnhofstraße hängt einer der Briefkästen. Quelle: Leonie Mikulla

Die Briefkästen sollen jedoch nicht nur als Anlaufstelle dienen. Der Seniorenbeirat möchte sie auch nutzen, um an der Außenseite der Briefkästen auf aktuelle Aktivitäten aufmerksam zu machen. So läuft beispielsweise derzeit das Projekt „Ältere Menschen und Digitalisierung“. In diesem Rahmen wird Menschen bei einem Hausbesuch Hilfestellung im Umgang mit dem Internet und digitalen Medien gegeben (MAZ berichtete).

Aktuell läuft außerdem eine Unterschriften-Aktion bezüglich der veränderten Route der Buslinie 655. „Seit dem Bau der Kreisverkehre nördlich und südlich des Bahnhofs Falkensee steuert der Bus nur noch die Südseite des Bahnhofs an“, erzählt Hoffmeyer-Zlotnik. Für mobilitätseingeschränkte Menschen sei das problematisch. „Wir fordern deswegen, dass der Bus wieder seine alte Route bis zum Busbahnhof fährt!“, so Hoffmeyer-Zlotnik.

Von Leonie Mikulla