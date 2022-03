Die ukrainischen Feuerwehren sind in Not, es fehlt den Einsatzkräften vor Ort im Kriegsgebiet an allem. Die Kameradinnen und Kameraden aus Brandenburg spenden Ausrüstungsmaterial, gesammelt wird dies unter anderem in Falkensee. Ein riesiger Hilfskonvoi mit Lkws startet am Mittwoch aus der Gartenstadt Richtung ukrainische Grenze.