Deshalb machen Bahnfahrer aus Falkensee jetzt mobil

Seit einigen Jahren inzwischen engagiert sich die „Bahn AG“ des Bürgervereins Finkenkrug für die Interessen der Fahrgäste und Bahnnutzer insbesondere aus und nach Finkenkrug. Keine Frage, dass die Arbeitsgruppe das Megabauprojekt i2030 von Beginn an besonders intensiv begleitet, ist doch die Anbindung des Falkenseer Stadtteils ein essenzieller Teil in den Planungen der Deutschen Bahn.

Zusammengeschlossen hat sich die „Bahn AG“ nun mit der Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF) und dem Aktionsbündnis Pro Regionalverkehr Osthavelland, um die Diskussion zur Entwicklung des Bahn-Korridors, der von Spandau aus über Falkensee bis nach Nauen reicht, weiter voranzutreiben. Gestartet wurde in diesem Zusammenhang vom Bündnis eine Untersuchung, um die möglichen Entwicklungen des Nahverkehrs in der Region aus Fahrgastsicht zu prüfen.

Haltepunkte Seegefeld und Albrechtshof vakant

Laut den Ländern Berlin und Brandenburg werde derzeit ein sechsgleisiger Ausbau mit je zwei Regionalbahn- und S-Bahn-Gleisen neben dem Fernverkehr zwischen Berlin-Spandau und Falkensee geprüft, erklärt dazu Marc-Oliver Wille (BISF). „Während die Regionalbahn demnach nur noch sicher in Falkensee halten soll, würden die Bahnhöfe Seegefeld und Albrechtshof nur noch von der S-Bahn bedient werden“, sagt er. Für den Bahnhof Finkenkrug stehe noch keine Lösung fest, jedoch könne erwartet werden, „dass dort entweder die Regionalbahn oder die S-Bahn halten würde, aber eher nicht beide Verkehrsmittel“.

Nach Überzeugung vieler Falkenseer Bahnpendler – nach Datenerhebungen liegt deren Zeil bei rund 83 Prozent der Erwerbstätigen – würde eine S-Bahn-Verbindung mit ihren vielen Halten eine deutlich längere Fahrzeit ins Berliner Stadtzentrum bedeuten und damit deutlich unattraktiver sein. Die Projektplaner des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) und der Deutschen Bahn hätten behauptet, eine Express-S-Bahn würde die etwa gleiche Fahrzeit wie die Regionalbahn aufweisen, so Wille. „Im direkten Vergleich wurde die Regionalbahnlinie 10 dort aber einfach vergessen“, kritisiert er nun. In einem Online-Forum zu dem Projekt im vergangenen Juni seien zudem „schnelle, zusätzliche und umsteigefreie Direktverbindungen nach Berlin“ versprochen sowie durch den möglichen Einsatz von Express-S-Bahnen eine deutliche Fahrzeitkürzung gegenüber dem aktuellen Status angekündigt worden, erinnert er sich.

Regionalbahn ist schneller

Ob dem tatsächlich so ist, habe das Bündnis der drei Initiativen nun unter die Lupe genommen. „Wir haben als – bislang fehlende – Diskussionsgrundlage einen Reisezeitenvergleich zwischen einer potenziellen Express-S-Bahn und einem Regionalbahnangebot für 100 Ziel-Bahnhöfe erstellt“, erklärt Wille. Alle Fahrten seien dabei beispielhaft mit Start in Seegefeld Richtung Berliner Zentrum definiert, Fahr- und Umsteigezeiten unter Verwendung bekannter Routenplaner von BVG und Deutscher Bahn errechnet worden. Die durchaus aufwendige Berechnung kam zu einem interessanten Ergebnis: Nur bei fünf von 100 Verbindungen wäre eine Express-S-Bahn schneller, „und zwar um lediglich ein oder zwei Minuten im direkten Vergleich“, so Wille.

Die Fahrt mit der Regionalbahn sei indes in 94 von 100 Fällen kürzer, „davon in 42 Fällen um zehn Minuten oder mehr“. In der Gesamtschau sei folglich für Falkenseer Pendler die Regionalbahn deutlich attraktiver, selbst wenn zwischendurch umgestiegen werden müsse. Laut derzeit vorliegender Planungen würde ein künftig reines S-Bahn-Angebot – welches durchaus als Option im Raume steht – von Albrechtshof, Seegefeld und möglicherweise auch Finkenkrug nach Berlin teilweise deutlich länger dauern als bisher und sei für die Bahnnutzer unattraktiver. Ausdrücklich weist Marc-Oliver Wille darauf hin, dass in den veröffentlichten i2030-Unterlagen bislang nur eine „Prüfung von Express-S-Bahnen“ zwischen Spandau und Westkreuz ohne Halt in Stresow, Pichelsberg, Olympiastadion, Heerstraße und Messe Süd erwähnt werde, „sie scheint also noch nicht mal gesetzt“, merkt er an.

Falkensee ist kaum berücksichtigt

Die Falkenseer Initiativen appellieren deutlich an die Planer: Auf jeden Fall müssten weiterhin Regionalbahnen mehrmals pro Stunde an allen Falkenseer Bahnhöfen und gegebenenfalls auch in Albrechtshof an der Stadtgrenze halten. Eine Verschlechterung des Bahnangebotes sei aus Sicht der Bürgervertreter inakzeptabel.

Zugleich umtreibt die Initiativen die Sorge, dass die Position Falkensees in den bisherigen Planungen von i2030 offenbar kaum berücksichtigt worden ist. So würde eine S-Bahn mit neuen Halten vor allem West-Spandau erschließen, auf Brandenburger Gebiet jedoch lediglich ein ergänzendes Angebot darstellen, heißt es.

Mehr Park- and Ride-Plätze

„Selbst uns hat die Deutlichkeit der Zahlen überrascht“, sagt Marc-Oliver Wille mit Blick auf die ermittelten Fahrzeitvergleiche. „Vermutet haben viele nicht gedacht, dass die Regionalbahn schneller ist. Nun haben wir es schwarz auf weiß, dass dies in 94 Prozent der Relationen der Fall ist und die S-Bahn von den Reisezeiten ins Berliner Zentrum nicht mithalten kann.“ Ein gutes Angebot im öffentlichen Nahverkehr könne es nur mit S-Bahn und Regionalbahn an allen Bahnhöfen Falkensees geben, „nur so wird die Verkehrswende gelingen“, mahnt er.

„Die geplanten zwei Regionalbahngleise sollten auch in Seegefeld und Finkenkrug dazu dienen, den Regionalbahnfahrern Park-and-Ride-Plätze anzubieten, nicht nur am Bahnhof Falkensee, wo es bereits jetzt begrenzte Parkkapazitäten gibt“, ergänzt Detlef Hardorp, Sprecher der „Bahn AG“ des Bürgervereins Finkenkrug. „Man sollte auch kreative Lösungen mit in Betracht ziehen, wie das Aneinanderlegen der Bahnhöfe Seegefeld und Albrechtshof, mit Halt der Regionalbahn an einem und der S-Bahn am anderen Bahnhof, mit Umsteigemöglichkeit zwischen beiden, ähnlich wie in Berlin-Charlottenburg“, schlägt er zudem vor.

Ziel: Schnelle Regionalbahn von allen Bahnhöfen

Und Benno König, Sprecher von Pro Regionalverkehr Osthavelland, merkt an: „Die Falkenseer und Finkenkruger Pendlerinnen und Pendler wollen die schnelle Regionalbahn von allen Bahnhöfen. Die S-Bahn ist hierfür kein Ersatz. Vielmehr sollten die geplanten zusätzlichen Gleise dafür genutzt werden, den Regionalbahn-Takt zu verdichten und so ein attraktiveres Nahverkehrsangebot nach und von Berlin zu schaffen.“

Absehbar ist mit dem Vorstoß der Bahnfahrer-Initiativen: Um die Anbindung der Falkenseer Bahnhalte wird es im Zuge von i2030 noch jede Menge Hauen und Stechen geben. Denn die Wünsche aller Beteiligten werden kaum unter einen Hut zubringen sein.

Von Nadine Bieneck