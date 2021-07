Brieselang

Nach über 3900 abgefahrenen Kilometern und fast einem Monat ist Detlef Luther von seiner Drehorgel-Tour durch ganz Deutschland nach Brieselang zurückgekehrt. Dort wurde seine Ankunft am Freitagnachmittag gebührend gefeiert.

Es gab ein buntes Rahmenprogramm

Neben einem Rahmenprogramm fand dort auch die offizielle Übergabe der Spendenschecks statt. Denn das war das Luthers Anliegen, welches ihn überhaupt auf seine Tour getrieben hatte: Geld zu sammeln für den krebskranken Julian aus Brieselang und den deutschlandweit agierenden Verein „Kolibri“, der sich ebenfalls für krebskranke Kinder einsetzt. Christopher Wieprecht, der die Initiative „Künstler mit Herz für krebskranke Kinder“ ins Leben gerufen hat und für den Empfang Luthers in Brieselang den Künstler Mr. Martin als musikalische Begleitung gewinnen konnte, fand herzliche Worte für die Aktion des Drehorgelspielers. Auch Bürgermeister Ralf Heimann lobte dessen vielfältiges Engagement: „Wir freuen uns, Brieselangs berühmtesten Bürger wieder begrüßen zu dürfen, der heute das Abschlusskonzert seiner Tour gibt. Er hat auch den Verein ‚Brieselang hilft’ gegründet und engagiert sich im Ort für soziale Projekte“, so Heimann. Als Dank dafür erhielt Luther aus den Händen des Bürgermeisters eine Brieselang-Fahne und ein Käppi mit der Aufschrift „Brieselang hilft“.

Detlef Luther erhielt als Dank eine Brieselang-Fahne und ein Käppi. Quelle: Leonie Mikulla

Rudolf Delbrück, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Brieselang und stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Brieselang hilft“, bedankte sich bei Luther und warb bei der Gelegenheit dafür, dass im Verein jederzeit weitere neue Gesichter willkommen seien.

So viel Geld kam zusammen

Für Luther war es nicht das erste Mal, dass er sich für Julian engagierte: „Ich spende für den Jungen seit letztem August. Er benötigt eine spezielle Wärmetherapie, die privat bezahlt werden muss und 3000 Euro im Monat kostet“, erzählte er. Das im Rahmen seiner Benefiz-Tour gesammelte Geld ist deswegen dringend nötig und wurde dankbar entgegen genommen. Immerhin eine stattliche Summe von jeweils 2566,83 Euro für den Jungen sowie für den Verein „Kolibri“ kamen zusammen.

„Wir sind über jede Unterstützung dankbar und jeder Cent hilft“, sagte Janna Weihrauch, erste Vorsitzende des Vereins, der vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für das Geld hat: „Wir erfüllen Kindern besondere Wünsche, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Dann haben wir ein altes Haus in Oderberg gekauft, wo ein Familienzentrum entstehen soll“, so Weihrauch. Ganz neu habe man einen Roboter im Angebot, der es Kindern ermöglicht, vom Krankenbett aus am Unterricht teilzunehmen. „Wenn jeder sich nur ein kleines bisschen von Detlef Luthers Engagement abgucken würde, wäre die Welt ein besserer Ort“, sagte Weihrauch.

Detlef Luther gab noch einmal gefühlvoll ein paar Lieder zum Besten. Quelle: Leonie Mikulla

Luther hatte ein berührendes Erlebnis auf der Tour

Neben der Sammlung von Spenden, brachte die Tour für Luther auch besondere Erlebnisse mit sich: „Das Schönste erlebte ich in einem Ort namens Himmelfort, nicht weit von Fürstenberg entfernt.“ Luther wurde dort eingeladen, im Café zu spielen, als ein kleines Mädchen auf ihn zukam. „Sie hat mein Schild gesehen und gesagt: ‚Das mache ich auch! Ich kümmere mich auch um krebskranke Kinder!’“ Anschließend erfuhr Luther von dem Mädchen, dass es eine an Krebs erkrankte Freundin habe. Um ihr zu helfen, spendete das Mädchen ihre gesamten Haare, aus denen eine Perücke angefertigt wurde. Erlebnisse wie dieses berühren den sozial engagierten Mann, spiegeln sie doch seine eigene Lebenseinstellung wider: „Für Kinder würde ich mein letztes Hemd geben und ich kämpfe weiter für sie!“, sagte Luther klar.

Von Leonie Mikulla