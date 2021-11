Die Filiale der Deutschen Bank in der Potsdamer Straße in Falkensee gehört zu den rund einhundert, die das Kreditinstitut bis Ende des Jahres 2021 schließen wird. Trotzdem bleibt die Deutsche Bank in der Gartenstadt ansässig, ändert aber das Konzept ihres Standortes, wie ein Sprecher auf MAZ-Nachfrage erläuterte.