Die 19 Ehrengräber von Falkensee

Falkensee

Von den sechs Friedhöfen in Falkensee ist der an der Kremmener Straße der mit Abstand größte. Es ist ein Städtischer Friedhof. Und auf ihm gibt es eine Reihe Ehrengräber und besonderer Grabanlagen, die seit Jahrzehnten von der Allgemeinheit gepflegt werden. Die Reihe der Geehrten reicht von der Antifaschistin bis zur Zirkusfrau. Sie spiegeln auf stille Weise und von vielen unbemerkt ein Stück Geschichte der Stadt wider.

Erinnerung an den ersten Bürgermeister

Allen voran das Grab von Ernst Freimuth, dem ersten Bürgermeister von Falkensee. Zuvor Ortsvorsteher von Falkenhagen, wurde er 1923 auch der Verwaltungschef der neuen Doppelgemeinde Falkensee, die sich aus Falkenhagen und Seegefeld gegründet hatte. Er blieb Bürgermeister bis Ende 1933. Im Jahr 1941 starb er. „In Gottes Frieden“ und „Furchtlos und treu“ ist in den schwarzen Granit gemeißelt.

Zum Ehrengrab dürfte die Anlage wohl zu DDR-Zeiten geworden sein, 19 Ehrengräber sind aktuell vermerkt, seit 1981 sind keine neuen mehr hinzugekommen.

Falkenseer Friedhofssatzung legt Ehrengräber fest

Allerdings sind alle diese Gräber in der gültigen Friedhofssatzung vermerkt. Am 9. Dezember 2020 war die aktuellste Fassung von den Abgeordneten der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung mit deutlicher Mehrheit beschlossen worden, bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme. In den Diskussionen geht es da wohl eher um Kosten als um Ehrengräber, die im Anhang zu lesen sind. Fast scheint es, als ob die Liste von Satzung zu Satzung übernommen wird. Einschließlich der Schreibfehler, wenn etwa Thesenwitz zu lesen ist, auf dem Grabstein aber Tehsenvitz steht.

Fehler in der Liste

Tehsenvitz steht auf der Liste der „besonderen Grabstätten“, diese werden gepflegt, weil sie sich eine besondere Gestaltung aufweisen. Neben der dreiteiligen, mehr als 100 Jahre alten Tehsenvitz-Anlage gehört dazu auch die imposante schwarze Ruhestätte der Familie Greifzu/Kubentscheck.

Verankerung in Nazizeit

Dazu gehört auch die Anlage für Heinz Weigel, der 17-jährig starb. Das war im Jahr 1937. Mit den Worten „Von Gottes Hand - in Gottes Hand“ legte die trauernde Familie ein Bekenntnis zu ihren christlichen Wurzeln ab, mit der Inschrift „Freiw. im R.A.D.“ zeigte sie auch, wie wichtig ihr die Verankerung in der Nazizeit war.

Und so kommt es, dass ein junger Mann, der stolz auf den Reichsarbeitsdienst war, unweit eines Ehrengrabes liegt, das an Maria Puff erinnert. „Unsere Genossin“ steht auf diesem eher schlichten Grabstein, der sie auch als V.d.N. – Verfolgte des Naziregimes – ausweist.

Falkenseer Widerstandskämpferin geehrt

Als Mitglied der Widerstandsgruppe „Harnack“ geriet die Kommunistin ins Visier der Gestapo, wegen Hochverrats angeklagt, wurde sie zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 1945 setzte sie sich in Falkensee für den Wiederaufbau ein – in der Gemeindevertretung, in der Konsumgenossenschaft, im DFD und in der Volkssolidarität.

Gedenken an Museumsgründer Fritze Müller

Politiker, Kulturschaffende, Ingenieure – die Liste der Geehrten ist durchaus vielfältig. So wird an den Ortschronisten und Begründer des Heimatmuseums Friedrich Müller erinnert, den alle Fritze Müller nannten und auf dessen Grabstein Fritz steht. Unter der städtischen Pflege steht auch das Grab von Erna Offeney, die ihr Wohnhaus als Kulturhaus „Johannes R. Becher“ der Stadt vermachte.

Unter großen Bäumen ist die Grabanlage für Hans Zank und Willi Gericke zu finden. Der Grabstein ist kein gewöhnlicher, es sind Lithographiesteine, wie sie die Künstler für ihre zahlreichen grafischen Arbeiten benutzt hatten. Die beiden Männer waren ein Lebens- und ein Künstlerpaar, zum Kriegsende kamen sie aus Spandau nach Falkensee, wo sie bis zu ihrem Tod gemeinsam lebten und arbeiteten.

Estrella und Hermann Bunte waren Zirkusleute, Estrella Bunte trat mit ihrer Schimpansennummer im Staatszirkus der DDR auf.

Grabsteine als Geschichtsbuch

In der Liste der Ehrengräber finden sich auch die letzten Ruhestätten für den Lyriker René Schwachhofer, für den ehemaligen SPD-Mann Paul Wiese, für die jüdische Familie Krambach, Kurt Krambach starb in Auschwitz.

Von manchen Verstorbenen und Geehrten weiß die Liste in der Satzung nur die Familiennamen zu nennen: Hornemann, Koschorr, Maschner, Flentje, Meurer, Marzilger. Das Grabmal Janda wurde auf Wunsch der Familie aus der Liste genommen.

Alle Ehrengräber sind in einem ordentlichen Zustand, sie sind nicht überschwänglich geputzt, aber nichts ist verlottert, zugewachsen, verunkrautet oder zugemüllt. In den letzten Tagen gab es zu der üblichen Pflege mit Blick auf Totensonntag ein Gesteck.

Von Marlies Schnaibel