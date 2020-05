Falkenhagener Anger: Familie wehrt sich gegen Bebauungsplan

Falkensee

Das kleine Haus wird in die Zange genommen. An der Falkenhagener Straße von Falkensee wird gebaut. Und es wird weiter und höher und größer gebaut, wenn der Bebauungsplan F9 nach zwanzig Jahren Debatte nun verabschiedet wird. Und genau davor hat Uta Drescher Angst.

Der 45-jährigen Kosmetikerin wurde zum 1. Mai gekündigt, weil der Salon coronabedingt in Bedrängnis geriet. So schlimm wie das ist („Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos“), noch mehr Sorgen bereitet ihr die Situation ihres Hauses. Das hat sie vor zwei Jahren mit Partner und Kindern bezogen. Vorher hatte das Paar das kleine Haus, das fast nur noch eine Ruine war, aufgebaut. Welche Tücke das Objekt mit sich bringt, ist ihnen erst im Nachgang klar geworden.

Zufahrt auf Nachbargrundstück

Als nämlich der Gehweg vor ihrem Haus gebaut und auch ihre Zufahrt gepflastert wurde. Die Pflasterung wurde nämlich später wieder weggenommen, eine Nachfrage im Rathaus ergab, warum: „Die hatten die Rechnung an den Grundstückseigentümer geschickt und der weigerte sich zu zahlen“, erzählt Uta Drescher. Der Grundstückseigentümer waren nämlich gar nicht sie, sondern der Besitzer der Nachbarfläche. Und nun wurde klar: Über viele Jahrzehnte führte die Zufahrt zum größten Teil über das Nachbargrundstück, dort wurden von der Owa vor Jahren auch die Wasserleitungen verlegt. Den Dreschers bleibt neben ihrem Haus eigentlich nur ein Streifen von 60 Zentimetern.

60 Zentimeter bis zum nächsten Haus

Und da geht der ganze Horror von Uta Drescher richtig los. Nach dem Bebauungsplan F9 zum Falkenhagener Anger sollen Grundstücke nämlich bis an die Grundstücksgrenze bebaubar sein. Die charmante Idee der „Vierseithöfe“ hatten die Abgeordneten vor Jahren damit umsetzen wollen. Die „charmante Idee“ würde für Dreschers aber bedeuten, dass neben ihrem kleinen Häuschen in 60 Zentimeter Abstand ein mehr als zehn Meter hohes Haus stehen kann. Und dass sie keine Zufahrt mehr zu ihrem kleinen Grundstück hätten. Versuche, die notwendige Fläche für die Zufahrt zu kaufen, scheiterten.

Schwierige Gespräche

Viele Gespräche mit dem Besitzer der Nachbarfläche, mit Baudezernent und mit Abgeordneten liegen hinter Uta Drescher. Baudezernent Thomas Zylla ( CDU) kennt das Problem, hatte selbst versucht mit dem Nachbareigentümer ins Gespräch zu kommen. „Wir waren überrascht, wie unnachgiebig die waren“, formulierte er vorsichtig.

Anwalt eingeschaltet

Inzwischen haben Dreschers einen Anwalt eingeschaltet, der erst einmal ihre Belange gegenüber dem Bebauungsplan vorbrachte. Die sind in den Abwägungsunterlagen für diesen Bebauungsplan enthalten. Das Planungsbüro „Plan & Praxis“ schlug vor, dieser Einwendung nicht zu folgen.

Beratungsbedarf

Die Abgeordneten des Stadtentwicklungsausschusses sahen sich auf ihrer Beratung am Montag also einem Einzelschicksal und einem Papierberg ausgeliefert. Wobei der Papierberg online an die Volksvertreter weitergereicht wurde. Mehr als 220 Seiten umfasst allein das Material zum Bebauungsplan zum Falkenhagener Anger.

Der Bebauungsplan F9 „Falkenhagener Anger“ ist ein Falkenseer Langzeitprojekt. Seit dem Jahr 2000 wird immer wieder daran gearbeitet. Dann passierte jahrelang nichts. Die Auslegung, die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Abwägung – hatte es bereit mehrfach gegeben. Letztmalig war der Plan im September 2019 öffentlich ausgelegt worden. Der Plan soll das Gebiet zwischen Museum und dem östlichen Ende des historischen Dorfangers umfassen. Außerdem umfasst er das Gebiet südlich der Freimuthstraße, hier sind eine neue Straße und ein kleines Wohngebiet geplant. Gerade dazu hatte es besonders viele Einwände und Anregungen gegeben.

Die Abgeordneten haben am Montag nicht über die Annahme des Planes abgestimmt, sondern sich mehr Beratungszeit ausbedungen. „Die Zeit war zu kurz, um hunderte Seiten Planungsunterlagen zu studieren“, meinte Ausschussvorsitzender Gerd Gunkel (Grüne). Das sahen auch die anderen Abgeordneten so, sie wollen das Papier – und wohl auch den Fall „ Drescher“ – in den Fraktionen diskutieren.

Von Marlies Schnaibel