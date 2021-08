Die Begegnungsstätte B84 in Falkensee ist wieder geöffnet

Falkensee

Als Hamid zur interkulturellen Begegnungsstätte B84 in der Bahnhofstraße in Falkensee kommt, ist er froh, dort Menschen anzutreffen. Nach monatelangem Stillstand sind die Räume endlich wieder geöffnet für Personen, die Hilfe oder Austausch und Begegnung suchen. So wie Hamid: „Er hatte ein Problem mit einem Dienstleister, der ihm mit zwielichtigen Methoden einen Vertrag aufgeschwatzt hatte“, erzählte Christoph Böhmer später, der sich seit Jahren in der Falkenseer Willkommensinitiative engagiert. Böhmer erkannte Hamids Problem sofort und half dem jungen Mann bei einer Lösung.

„Das war die klassische Situation der Kontaktaufnahme, mit der Menschen hilfesuchend zur B84 kommen“, so Böhmer. In dem Zentrum stehen während der Öffnungszeiten seit Montag wieder Ansprechpartner und -partnerinnen zur Verfügung, die Unterstützung zu den unterschiedlichen Anliegen anbieten. Dabei kann es um das Verstehen und Ausfüllen von Dokumenten, die Verständigung mit dem Jobcenter, die Vermittlung zu Deutschkursen oder Hilfe bei den Hausaufgaben gehen.

So passte sich die B84 an die Pandemie an

Zehn Monate lang war das Zentrum aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Allerdings war das Team um die Koordinatorin Tanja Marotzke in dieser Zeit nicht untätig. „Wir haben eine Discord-Plattform gegründet, wo man verschiedene Gruppen anlegen kann“, erzählt Marotzke. Diese Art der Kommunikation bot auch Vorteile: Kontakt konnte zeitlich asynchron stattfinden. So gab es zum Beispiel eine Gruppe zum Thema Hausaufgabenhilfe, in der Personen ihre Hausaufgaben hochladen konnten. Helfer und Helferinnen hatten die Möglichkeit, diese durchzugucken, sobald es ihnen passte.

Auch ein Frauensprachcafé fand regelmäßig online statt – mit einer Frau, die sich zu der Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Nordrhein-Westphalen befand. „Das wurde nur möglich durch das Online-Format“, überlegt Marotzke. Den Herausforderungen der Pandemie kann sie im Nachhinein viel Positives abgewinnen: „Ich hatte die Arbeit als Koordinatorin erst kurz vor Ausbruch der Pandemie aufgenommen. So konnte ich meine ganz eigenen Fußstapfen entwickeln und das hat mir persönlich viel gebracht“, erzählt die Koordinatorin und ergänzt: „Ich habe gemerkt: Es gibt eigentlich keine Probleme, denn man findet immer Lösungen!“

Es gibt jetzt zwei Koordinatorinnen

Dank der Bewilligung von Fördergeldern bekommt Marotzke seit kurzem Unterstützung bei ihren Aufgaben: „Es gibt jetzt zwei Koordinatorinnen bei uns. Das ist ein großes Glück, denn es führt oft zu Schwierigkeiten, wenn eine Koordinatorin mal ausfällt.“ Neu mit an Bord ist Nadar Albee aus Syrien. Die 57-Jährige ist Lehrerin für die Fächer Biologie und Arabisch. „Sie wird uns sehr bereichern, auch wegen ihrer Sprachkenntnisse“, freut sich Marotzke.

Das Begegnungszentrum lebt auch von Ehrenamtlichen, die dort ihre Unterstützung anbieten. „Wir sind immer offen für Leute, die etwas gestalten wollen“, sagt Marotzke. Sie selbst startete im Frühling das Angebot „Deutsch to go“. „In diesem Rahmen habe ich Spaziergänge gemacht mit Frauen, die deutsch lernen wollten. Wir sind uns ganz auf Augenhöhe begegnet und das hat sehr viele Hemmungen gelöst“, erzählt die Koordinatorin. Das Konzept kam auf allen Seiten gut an: „Einige Ehrenamtliche kamen wieder, weil sie Lust hatten, auch solche Spaziergänge durchzuführen“, so Marotzke.

Klares Hygienekonzept und Befürwortung von Impfungen

Dieses Angebot möchte sie gerne weiterführen – auch weil es Menschen hilft, die noch nicht geimpft sind. Denn in der B84 wird derzeit ein striktes Hygienekonzept umgesetzt. Dazu zählt, dass die Öffnungszeiten auf 14 bis 18 eingeschränkt sind und die Räume nur von geimpften oder genesenen und zusätzlich einmal geimpften Personen betreten werden dürfen. „Alle anderen Menschen dürfen sich nach wie vor draußen treffen“, erklärt Marotzke.

Um mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit von Impfungen zu schaffen, entwickelte die Willkommensinitiative eine Plakatkampagne. Unter dem Titel #ImpfenSchützt wurden Plakate mit einer Collage von Porträtfotos und einem Hinweis auf die Wiedereröffnung der B84 im Stadtgebiet verteilt. „Auf dem Plakat sind ganz verschiedene Gesichter abgebildet. Damit möchten wir vermitteln, dass wir für alle Menschen offen sind, egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne“, erzählt Marotzke. Außerdem möchte die Initiative mit dem Plakat klar Haltung zeigen: „Unsere Botschaft ist: Wir finden Impfungen gut. Wir hoffen, dass auch andere Gruppen ihre Haltung öffentlich machen“, so die Koordinatorin.

Von Leonie Mikulla