Falkensee

Die Havelsymphoniker aus Falkensee stellen junge Talente in den Mittelpunkt eines Konzertes. Am 19. Mai ab 18 Uhr wird ein buntes Konzert mit Filmmusik in der Stadthalle von Falkensee gegeben.

Als junger Solist mit Orchesterbegleitung zu spielen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Zu ihrem Konzert in der Stadthalle geben die Havelsymphoniker nun jungen Talenten die Chance, einmal mit einem Orchester auf der Bühne zu stehen. Das Programm ist vielfältig.

Die Filmmusik von John Williams, bekannt aus Harry Potter und Schindlers Liste, steht dabei im Vordergrund. Doch auch die Klassik kommt nicht zu kurz. Ein Rondo von Mozart sowie die Pastorale aus Beethovens Symphonie Nr. 6, zwei Tänze aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowski sowie Coplands „ John Henry“ eine Railway Ballade für Orchester werden zu hören sein. Eine weitere Besonderheit des Konzerts ist eine Bearbeitung des Andante aus dem Klavierkonzert von Mozart Nr. 21 für Solo Klarinette mit Orchesterbegleitung. Das Orchester präsentiert sich unter der künstlerischen Leitung von Raviv Herbst.

Das Konzert findet am Sonntag, dem 19. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle Falkensee statt. Der Eintritt ist frei.

Von MAZ