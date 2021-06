Falkensee

Eingebettet zwischen der Reichenhaller Straße und der Salzburger Straße verläuft einer der Grünzüge, die Falkensee besonderen Charme verleihen. Der fast einen Kilometer lange Streifen Wald zieht sich entlang der umgebenden Wohnhäuser bis zu den Falkenhagener Alpen – und auf den letzten Metern wartet eine Überraschung. Versteckt hinter hohen Birken und Fichten steht hier eine kleine Kapelle, die bei Spaziergängern oft Neugierde weckt. Der Schaukasten an der Kapelle verrät, dass sie zur Heilig-Geist-Gemeinde gehört und noch in Benutzung ist. Doch wenig ist bekannt über die Hintergründe des idyllischen Orts.

Los geht die Suche nach einer Person, die etwas zu erzählen hat. Wolf-Dieter Alex ist so jemand. Der Ur-Falkenseer lebt seit seiner Kindheit hier und ist der Stadt immer treu geblieben. Dieses Jahr feiert er sein 45-jähriges Jubiläum als Kirchenältester der Heilig-Geist-Gemeinde Falkensee. Dank diesen Amts ist er mit der Kapelle bestens vertraut. Jeden Sonntag findet hier um 9 Uhr der Gottesdienst statt. Alex bereitet dann oft alles vor, schließt auf und zündet die Kerzen an. An den Bau der Kapelle kann er sich noch persönlich erinnern.

Für den Bau wurden Materialien aus Kriegszeiten verwendet

„Ich war damals elf Jahre alt, das war 1954. Mit 14 Jahren bin ich dann hier konfirmiert worden“, erzählt Alex. Die Entscheidung für den Bau der Kapelle sei ursprünglich aus der Not entstanden: „Die damalige Kirchengemeinde ist sehr weit auseinander gezogen. Die andere Kirche steht in der Weberallee. Da musste man immer mit Fahrrad hinfahren, gerade für ältere Menschen war das schwierig.“ Und so entstand das Kirchengebäude als sogenannter Initiativbau mit der tatkräftigen Unterstützung der damaligen Mitglieder des Gemeindekirchenrats. Verwendet wurden noch Materialien aus Kriegszeiten von ehemaligen Barackenlagern. „Da wurde ganz einfach gebaut. Man musste gucken, was man an Materialien hatte“, berichtet Alex.

Der Kirchenälteste Wolf-Dieter Alex erlebte den Bau der Kapelle noch selbst mit im Alter von 11 Jahren. Quelle: Leonie Mikulla

Die Funktionalität der Kapelle wurde dadurch nicht beeinträchtigt: „Das ist alles noch Originalsubstanz. Nur das Turmdach wurde samt Kreuz erneuert und die Wände haben einen neuen Anstrich bekommen“, erklärt Alex. Sorgen bereitet dafür das umstehende Waldstück: „Vor der Erbauung stand der Berg frei, die Bäume wurden neu gepflanzt. Aber heute leiden die Birken sehr. Da muss man aufpassen, dass die nicht umfallen bei Wind.“ Dabei trägt gerade dieses Ambiente zur Beliebtheit der Kapelle bei. Beispielsweise für Trauungen wird sie geschätzt: „Es kommen auch öfters Paare von außerhalb. Die sehen das hier und finden das total schön, so klein und im Wald. Draußen singen die Vögel und morgens um 9 scheint die Sonne wunderbar hell herein.“

Während so einer Trauung kann es dann schon einmal richtig eng werden in der kleinen Kapelle. „Wenn es voll ist, passen hier 60 Leute rein. Wir hatten aber auch schon 100 Menschen hier an Weihnachten, die standen dann bis in den Turmbereich“, so Alex. Zu normalen Zeiten geht es aber ganz geruhsam zu. Nur etwa zehn bis zwölf Mitglieder der 2500 Personen zählenden Gemeinde kommen regelmäßig jede Woche in den Gottesdienst. Doch Alex hofft, dass wieder mehr Menschen aktiv in die Kirchen kommen. „Gerade die junge Gemeinde ist ein schwieriges Thema. Corona hat das noch verschärft“, erzählt Alex. Das ebenfalls im Waldstück gelegene Nebengebäude, vorrangig für die junge Gemeinde gedacht, steht deswegen im Augenblick leer.

Von Leonie Mikulla