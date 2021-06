Falkensee

Wenn die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Falkensee e.V. unterwegs sind, können sie dafür seit Kurzem ein nagelneues Fahrzeug benutzen. Die großzügige Unterstützung von verschiedenen Spendern machte die Neuanschaffung möglich.

„Wir haben die Ortsgruppe 2014 gegründet und seitdem sehr viel auf die Beine gestellt. Unser altes Fahrzeug hatte inzwischen 214 000 Kilometer auf dem Buckel, da war es mal Zeit für etwas Neues“, erzählt Heiko Hackbarth, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Falkensee. Das alte Fahrzeug soll aber trotzdem weiterhin benutzt werden, solange es noch fährt. Mit dem neuen Transporter wurde auch größentechnisch aufgerüstet: neun Personen können nun mitfahren. „Jetzt können wir auch mit beiden Fahrzeugen unterwegs sein, wenn wir mal eine größere Truppe sind“, freut sich Wolfgang Kuklinski, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe.

„Wir haben im Herbst konkrete Pläne gemacht, Anfang Januar wurde das Fahrzeug dann geliefert“, berichtet Hackbarth. Ein ungünstiger Zeitpunkt – die Mehrwertsteuersenkung konnte so nicht mehr genutzt werden. Insgesamt 32.000 Euro mussten für den Transporter hingeblättert werden. „Den haben wir dann noch mit einer Blaulichtanlage aufrüsten lassen. Die Beklebung haben unsere Ehrenamtlichen selbst gemacht“, so Hackbarth.

Gedacht ist das Fahrzeug vorrangig als Mannschaftstransporter, um zum Beispiel zum Schwimmtraining zu fahren. Die Ortsgruppe Falkensee hat keine Wasserrettungsstation an einem Gewässer in ihrem Bereich. Um sich trotzdem am Wasserrettungsdienst beteiligen zu können, arbeitet sie deswegen mit verschiedenen anderen DLRG-Gliederungen zusammen. Unter anderem beim Zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste unterstützen die Rettungsschwimmer tatkräftig mit ihren Fähigkeiten. Auch zu diesem Zweck kann der neue Transporter eingesetzt werden.

Mit einem kleinen Sektempfang bedankte Hackbarth sich nicht nur bei den Spendern, sondern auch bei der Feuerwehr Falkensee. Denn diese ermöglicht es der Ortsgruppe, den neuen Transporter auf dem Gelände der Feuerwehr in der Schönwalder Straße unterzustellen. Auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) war vor Ort und beglückwünschte zu der Neuanschaffung.

Von Leonie Mikulla