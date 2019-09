Falkensee

Die Problemthemen ließen nicht lange auf sich warten: Gleich in der ersten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität ging es um den Anliegerstraßenbau. Und zwar um den der schwierigen Sorte, da wo Straßen nur einseitig bebaut sind und wo schnell mal Kosten von 20000 bis 30000 Euro auf die Anlieger zukommen könnten. Eine dieser teuren Straße dürfte die Bonner Straße werden. Für 2021 ist der Ausbau der 515 Meter langen Straße, die von der Spandauer Straße im Norden und dem Radweg der Sympathie im Süden begrenzt wird, geplant.

Die Bonner Straße soll 2021 befestigt werden. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Bonner Straße ist einseitig bebaut, westlich schließt sich ein Feld an. Die Verwaltung hat nun vorgeschlagen, für diesen Bereich den Bebauungsplan F 94 „ Bonner Straße“ aufzustellen. Danach wäre die Westseite zu bebauen – mit Einfamilienhäusern, ein Teil solle als „Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule“ reserviert werden.

Schulbauoption erhalten

Aktuell ist nicht geplant, hier eine Schule zu errichten, allerdings soll die Fläche für eine spätere Entwicklung reserviert werden. Mit der Bebauung könnten die Straßenerschließungskosten auf mehrere Anlieger umgelegt werden. „Wir als Verwaltung sehen darin eine Möglichkeit, die Beitragslast gerechter zu verteilen“, begründete Kathrin Pollow, Amtsleiterin Stadtplanung und Fachbereichsleiterin Bauleitplanung, den Vorschlag.

CDU gegen Bebauung

Hans-Peter Pohl ( CDU) merkte an, dass die Fraktionen noch nicht darüber beraten konnten, und beantragte eine Verschiebung des Themas. Dem folgten alle Ausschussmitglieder, nicht ohne vorher schon über das Thema zu diskutieren. Hans-Peter Pohl sah in dem Plan eine „politische Entscheidung“. „Die CDU hat sich mit Erfolg dagegen gewehrt, dass am Spandauer Feld gebaut wird“, sagte er, „nun wird auf der Südseite geplant.“ Er sähe deshalb hier noch erheblichen Beratungsbedarf.

Blick auf Masterplan

Udo Appenzeller ( SPD) verwies darauf, dass es immer um „politisch Entscheidungen“ gehe. Hier wird versucht, die Kosten für den Straßenbau auf mehrere Anlieger zu verteilen. Natürlich könne man auch fragen, ob die teuren Straßen überhaupt gebaut werden sollen. „Vielleicht sollten wir einige so lassen?“, fragte er und machte damit die Tür zur generellen Debatte über den Masterplan Anliegerstraßenbau auf. Die Abgeordneten werden also in nächster Zeit weiter über den Straßenbau in Falkensee diskutieren müssen.

Die Bonner Straße ist eine Sandpiste und einseitig bebaut. Quelle: Marlies Schnaibel

In der Bonner Straße zuckeln die Anwohner derweil über ihre ausgefahrene Sandpiste. „Auf jeden Fall ausbauen“, sagt Anwohner Klaus Kühnlenz, „Straßenbau ja, aber nicht zu dem Preis.“ Der gebürtige Thüringer wohnt seit 41 Jahren in Falkensee, die Sandpiste will er nicht behalten. „Aber, dass die Anlieger 90 Prozent zahlen sollen, das ist viel zu teuer“, klagt er, „das sind schließlich öffentliche Straßen.“ Die Anwohner haben schon Angst vor dem Straßenbau, deshalb wäre eine Bebauung und Teilung der Kosten wie „ein Lichtblick“, meint Klaus Kühnlenz.

Von Marlies Schnaibel