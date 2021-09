Diebe brechen in Keller eines Falkenseer Mehrfamilienhauses ein

Falkensee

Unbekannte Diebe sind in der Nacht zu Sonnabend in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rotkehlchenstraße in Falkensee eingebrochen. Der 24-jährigen Geschädigte bemerkte dies am Nachmittag und rief die Polizei. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist zurzeit nicht bekannt. Die Polizei kann derzeit auch noch nicht sagen, ob aus dem Keller etwas gestohlen wurde und wie hoch am Ende der Schaden für den Bewohner des Hauses ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline