Diebe stehlen von Falkenseer Baustelle eine Rüttelplatte

Falkensee

Ein Radlader samt Rüttelplatte ist am Donnerstagabend von einer Baustelle in der Falkenseer Blumenstraße gestohlen worden. Bei ihrer Suche fanden die eingesetzten Polizisten in unmittelbarer Nähe den Radlader, allerdings war die Rüttelplatte weg. Trotz Nahbereichsfahndung konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Die Beamten vor Ort konnten Spuren sichern und stellten den Radlader sicher. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline