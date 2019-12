Falkensee

Gleich vier Hauseigentümer meldeten sich am Samstagabend und Sonntagmorgen bei der Polizei und teilten mit, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Die Taten ereigneten sich am Samstag in der Zeit von 13 bis 20.30 Uhr in der Falkenseer Potterstraße sowie in der Clara-Zetkin-Straße.

Bei drei der Einfamilienhäusern wurde jeweils die Verglasung der Terrassentüren eingeschlagen, anschließend gelangten die Täter in die Gebäude. In einem weiteren Fall wurde ein in zwei Meter Höhe befindliches Badfenster eingeschlagen. Hier kamen die Täter jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in das Haus.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Eine genaue Schadenssumme ist zurzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung übernommen.

