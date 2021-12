Dieser Falkenseer Verein will Spielplatz-Träume verwirklichen

Falkensee

Selbst jetzt im Dezember freuen sich viele Kinder, wenn es bei matschigem oder gar verschneitem Wetter zum Spielplatz geht. Jano Kunkel und Alexander Stach setzen sich mit dem Verein „Spiel(t)raum-Manufaktur“ künftig dafür ein, dass auch Kinder mit körperlicher und geistiger Einschränkung die Spielplätze in und um die Gartenstadt unkompliziert nutzen können.

Kunkel hat das Amt des ersten Vorsitzenden inne und baut beruflich seit über zehn Jahren Spielplätze mit der Firma „Spielen & Lernen“, die er seit 2018 auch als Geschäftsführer leitet. Er kennt die Spielplätze der Gartenstadt und hat viele Geräte, vor allem an Schulen und Kitas selbst installiert.

Der 32-Jährige sieht beim Thema inklusiv nutzbare Spielplätze und Geräte Nachholbedarf in der Region. „Es ist wichtig, nicht nur gewisse Auflagen mit inklusiven Spielgeräten zu erfüllen, wenn diese dann beispielsweise mitten in einem Sandkasten stehen“, bemerkt er in Hinblick auf die Spielplatzgestaltung.

Schulen und Kitas unterstützen

Mit dem Verein will man in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas, sowie gemeinnützigen Organisationen wie dem Arbeiter-Samariter-Bund zusammen arbeiten, um die Planung und Umsetzung mit Expertise oder in gewissem Rahmen finanziell zu unterstützen.

Für Alexander Stach, der als zweiter Vorsitzender fungiert, ist es bereits der fünfte Verein, in dem er sich zurzeit aktiv engagiert. Für seine Vereinsarbeit, etwa als erster Vorsitzender bei Eintracht Falkensee, und sein soziales Engagement, wurde der 48-Jährige erst vor gut zwei Wochen mit dem Falkenseer Bürgerpreis ausgezeichnet.

Expertise im Verein

Zu den Gründungsmitgliedern zählen außer den beiden Vorsitzenden noch Mitwirkende aus dem Handwerks-Gewerbe, eine Kinderpsychologin, sowie Jano Kunkels Lebensgefährtin. Eines der sieben Gründungsmitglieder sei jedoch tragischerweise erst vor wenigen Tagen bei einem Verkehrsunfall im Urlaub tödlich verunglückt, erzählt Stach niedergeschlagen.

Noch befindet sich der Verein im Aufbau. Für die Zukunft steht die mögliche Unterstützung der Stadt, Schulen und Kitas auf dem Vereinsprogramm. Denn die Planung und Umsetzung von inklusiven Spielkonzepten und Geräten ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Beispielsweise müssen Spieltürme viel breiter gestaltet werden, um auch mit einem Rollstuhl befahrbar zu sein.

Inklusive Begegnungsstätte als Vision

Die verwendeten Rampen an den Spielgeräten dürfen ein gewisses Neigungslevel nicht überschreiten, nicht zu lang und durch weitere Handläufe abgesichert sein. Auch Schaukeln und Wippen gibt es bereits seit geraumer Zeit speziell für Rollstuhlfahrer, seien jedoch preislich im Schnitt doppelt so teuer wie das handelsübliche Spielgerät, so Kunkel. Hier will der Verein Vorbehalte abbauen und wenn möglich finanziell unterstützen.

Eine langfristige Vision wäre laut Alexander Stach darüber hinaus eine Begegnungsstätte, von der nicht nur Kinder, sondern auch Eltern und Senioren inklusiv „unter einem Dach“ aufeinander treffen können, „um einen Kaffee zu trinken oder eben zu spielen“. Deshalb auch der Name des Vereins, den man neben Spieltraum- auch als Spielraum-Manufaktur lesen kann. Wenn es gut läuft, kann der Verein schon 2022 erste Projekte egal ob in der Schule, Kitas oder öffentlichen Spielplätzen in und um Falkensee unterstützen.

Von Max Braun