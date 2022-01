Diesterweg Grundschule Falkensee: Abschied für Schulleiter Hartmut Friedrich

Falkensee

Unzählbar oft hat Schulleiter Hartmut Friedrich das kreisrunde Gebäude der Diesterweg-Grundschule in Falkensee schon betreten. Am Freitag wird er sie das letzte Mal als Schulleiter verlassen. Etwas über 20 Jahre lang hat er die Geschicke der Schule geleitet, sein Abschied in den Ruhestand ist schon seit fast zwei Jahren bekannt.

Die Zeit seitdem sei rasend vergangen, erzählt er am Rande einer kleinen Abschlusszeremonie, bei der alle Klassensprecher der Schule Blumen und Geschenke an den 62-Jährigen überreichten. „Ich gehe mit einem guten Gefühl. Einerseits ist es natürlich nicht einfach, loszulassen, andererseits fällt da schon eine Last von einem ab“, erklärt er. „Man ist so in seinem Alltag drin und arbeitet ja nicht ständig daraufhin, dass am heutigen Tag Schluss ist“, ergänzt der aus Brandenburg an der Havel stammende Schulleiter.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende der stark abgespeckten Zeremonie mit nur etwa 30 Schülern ist der Berg aus selbstgebastelten Abschiedskarten, Plakaten und Blumen groß. Eigentlich sollte es zum letzten Tag vor den Ferien noch einmal eine Veranstaltung mit Lehrerschaft, Kooperationspartnern und weiteren Weggefährten geben. Alle, die nicht zum normalen Schulbetrieb gehörten, mussten jedoch wieder ausgeladen werden, erklärt Friedrich vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens.

So wird es nur eine kleine Runde mit den Lehrerkollegen geben. „Es ist schade, dass wir unsere Kooperationspartner nicht zu einem großen Abschied einladen konnten“, klagt Friedrich. Im Vergleich zu dem, was andere aktuell durchmachen, sei das allerdings ein sehr geringes Opfer, ergänzt er.

30 Jahre im Amt als Schulleiter

Für Friedrich endet eine etwa 30-jährige Karriere als Schulleiter. Schon mit Anfang 30 übernahm er die Leitung an einer Potsdamer Schule, bei der er zehn Jahre bleiben sollte, bevor er im August 2001 nach seinem Umzug nach Falkensee an die Diesterweg-Grundschule kam. Bis heute unterrichtete er die fünfte und sechste Klasse im Englischunterricht.

Rückblickend waren die 1990er- und frühen 2000er-Jahre für ihn die spannendsten, als man nach der Wende die Grundschulen neu organisierte. Unter Friedrichs Leitung entwickelte sich die Diesterweg- Grundschule zu einer „verlässlichen Halbtagsgrundschule“ und zu einer Schule des „Gemeinsamen und inklusiven Lernens“. Er koordinierte einige Jahre lang eine Projektgruppe zum Lehrer- und Schüleraustausch in Europa und sah sich selbst beispielsweise in Großbritannien an, wie Inklusion an Schulen im Ausland gelebt wird.

Vorurteile gegenüber der Diesterweg-Grundschule für Friedrich unbegründet

Die letzten zwei Jahre beschreibt er als die herausforderndsten in seiner Laufbahn. Dennoch schaffte man es beispielsweise noch, Bauarbeiten bezüglich des Brandschutzes und umfassende Renovierungen der Klassenräume abzuschließen. Trotz der unermüdlichen Arbeit seiner Kollegen haben viele Falkenseer immer noch Vorurteile gegen die Diesterweg-Grundschule, die er als ungerechtfertigt empfindet.

„Die Kinder hier haben genauso Erfolge wie an anderen Schulen, auch die Lehrer machen ihre Arbeit hier unglaublich gut und wir geben jedem Kind eine Chance“, ergänzt er. Exemplarisch dafür stehe die schon früh erfolgte Aufnahme von geistig behinderten Schülern in die Diesterweg-Grundschule, erklärt das Kollegium in einer Pressemitteilung zum Abschied ihres Schulleiters.

Hartmut Friedrich mit seiner Nachfolgerin Annett Kurth. Quelle: Max Braun

Seine Nachfolgerin Annett Kurth, die bisher als stellvertretende Schulleiterin aktiv war, beschreibt ihn als „engagierten, harmonischen und fairen Schulleiter, der bis zum letzten Tag mit Herzblut dabei war“. Sie trete in „große Fußstapfen“, bekräftigte Kurth nach der Verabschiedungszeremonie mit den Schülern. Friedrichs letzte Amtshandlung wird das Unterschreiben der etwa 450 Halbjahreszeugnisse sein.

Viele Ideen für den Ruhestand

Auf die Frage, was er danach in seinem Ruhestand machen könnte, schlugen die Schülerinnen und Schüler unter anderem Fernsehschauen, Zeitunglesen oder Gartenarbeit vor. Auch wenn diese Ideen sicherlich ebenso Bestandteil seines Ruhestandes sein werden, so hat der Falkenseer noch ein größeres Ziel vor Augen. In der Pressemitteilung der Schule heißt es: „Das Erkunden Europas mit dem Fahrrad“ stehe für den scheidenden Schulleiter weit oben auf der Wunschliste.

Von Max Braun