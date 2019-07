Falkensee

Janett Ickler kann es nicht glauben. 89 Euro soll sie jeden Monat zahlen für ein Abo, das sie nicht abgeschlossen hat. „Mein 16-jähriger Sohn ist wohl in die Internetfalle getappt, und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen“, erzählte die Falkenseerin. Hilfe suchte sie Montag spontan im Digimobil der Verbraucherzentrale Brandenburg, das vor dem Falkenseer Bahnhof Station machte.

Beraterin wird zugeschaltet

Per Video-Chat wandte sich die aufgeregte Mutter an Beraterin Martina Roggenkamp, die aus Oranienburg zugeschaltet war. „Ich schicke ihnen jetzt einen Musterbrief zu, den sie heute noch ausfüllen und abschicken und dem Vertrag wiedersprechen“, erklärte sie. „Dann können sie sich erstmal zurücklehnen“, so Roggenkamp weiter. Servicemitarbeiter Oliver Sydow druckte das Formular noch vor Ort aus. „Wir hätten nicht gedacht, dass uns hier so schnell geholfen werden kann“, sagte Janett Ickler erleichtert.

Digimobil kommt einmal im Monat

Das digitale Beratungsangebot der Verbraucherzentrale macht einmal im Monat vor der Sparkasse am Bahnhof Station. „Wir beraten zu allen Bereichen, bei denen Verbraucher mit Unternehmen zu tun haben“, so Oliver Sydow.

Häufig kommen Betroffene mit Briefen oder Verträgen, die sie nicht verstehen zur Verbraucherzentrale. „Es gibt auch viele Fälle, in denen Menschen plötzlich ein Inkassoschreiben bekommen, obwohl sie gar nicht versäumt haben, irgend etwas zu bezahlen und dann verunsichert sind“, so Sydow.

Häufig geht es um Verträge

Der jeweilige Berater nimmt sich im Video-Chat dann Zeit, das Problem zu erörtern und erläutert gegebenenfalls die nächsten Schritte. „In 90 Prozent der Fälle können wir den Verbrauchern helfen“, sagte Martina Roggenkamp. Die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale geben Antworten zu Fragen rund um Verträge und Reklamationen, Telekommunikation oder zum Finanz- und Versicherungsrecht. „Und niemand muss Angst vor der Technik haben. Wir schalten den Video-Chat ein. Der Verbraucher muss nur Platz nehmen“, betonte Sydow.

So machte es auch Maria Pfaff, die ein Schreiben ihres Energieversorgers dabei hatte. „Es soll sich etwas ändern, ich habe aber nicht genau verstanden was. Deshalb habe ich mich im Digimobil angemeldet“, erzählt sie.

Auch die Polizei informiert vor Ort

Grundsätzlich wird empfohlen, einen Termin auszumachen. „Man kann aber auch spontan vorbeikommen, braucht dann aber möglicherweise etwas Geduld“, sagte Sydow.

Martina Bethke (l.) und Viola Synntazschke von der Polizeiinspektion Havelland machten auf das Risiko von Alkohol im Straßenverkehr aufmerksam Quelle: Danilo Hafer

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale war auch die Präventionsgruppe der Polizeiinspektion Havelland Montagvormittag mit einem Infostand vertreten. „Wir wollen den Menschen heute zeigen, was es bedeutet, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zu stehen und welchen Gefahren dann im Verkehr lauern“, erklärte Martina Bethke. Verschiedene Brillen simulierten 0,8 und 1,3 Promille sowie Drogeneinfluss. Damit musste dann ein Puzzle gelöst werden.

Das Digimobil der Verbraucherzentrale kommt wieder am 29. Juli nach Falkensee

Von Danilo Hafer