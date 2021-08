Dilys Bressler aus Falkensee: Der steinige Weg zum Traumjob

Falkensee

Eine Seele von Mensch ist Dilys Bressler. Seit 23 Jahren lebt die gebürtige Waliserin in Falkensee. Der Liebe wegen verschlug es die 52-Jährige zunächst nach Bayern. „Ich bin im Norden von Wales groß geworden, da ist es wunderschön grün und bergig. Deshalb wurde es zunächst Bayern, es ist meiner Heimat dort sehr ähnlich“, blickt sie zurück. Als ihr Mann einen Job in Berlin annahm, stand der Umzug in die Hauptstadtregion an. „So landeten wir schließlich in Falkensee. Hier ist es wunderbar ruhig und grün, trotzdem haben wir eine große Stadt mit Flughafen direkt in der Nähe. Das war mir wichtig, damit ich jederzeit zu meinen Eltern reisen kann“, sagt sie.

Unsicherheiten des Brexit veranlassen die Waliserin zur Einbürgerung

Längst ist Dilys Bressler in Falkensee angekommen, fühlt sich hier „sehr, sehr wohl“. Inzwischen hat sie gar die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. „Durch den Brexit gab es viele Unsicherheiten. Die Entscheidung, mich einbürgern zu lassen, fiel mir nicht leicht“, gibt sie zu. „Schließlich gibt man ein Stück seiner Identität auf.“ Bereut hat sie diesen Schritt bislang kein einziges Mal. „Falkensee, Deutschland, das ist eben meine Heimat geworden“, sagt sie lächelnd.

Es ist nicht der einzige Neuanfang, den die 52-Jährige gewagt hat. Vor drei Jahren startete sie beruflich noch einmal komplett durch, setzte sich mit 49 Jahren auf die Schulbank und begann eine Ausbildung zur Erzieherin. „Mein absoluter Traumberuf“, schwärmt sie. Die eigenen Kinder erwachsen, auf eigenen Füßen stehend, suchte sie nach einer neuen Aufgabe, „etwas was mich wirklich ausfüllt“. Ursprünglich hatte Dilys Bressler BWL studiert. Nach ihrem Umzug in die Gartenstadt gab sie viele Jahre Nachhilfeunterricht in ihrer Muttersprache Englisch, auch an Kitas. Parallel engagiert sie sich seit mehr 13 Jahren als Übungsleiterin beim Sportverein TSV Falkensee. „Über meinen Sohn bin ich damals beim Eltern-Kind-Turnen gelandet“, erinnert sie sich lachend. Denn beim TSV blieb sie hängen, ihr Sohn leitet längst selbst als Übungsleiter die Kurse zum Inliner-Fahren im Verein.

Dilys Bressler in der Bewegungslandschaft des TSV Falkensee, in der sie regelmäßig als Übungsleiterin Kinder in Bewegung bringt. Quelle: Nadine Bieneck

Die Liebe zum Sport, der pädagogische Aspekt („Die Entwicklung der Kinder zu sehen, ist ein gutes Gefühl, gerade, weil jedes Kind anders ist.“), so führte schließlich eins zum anderen – eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit Sportprofil. Drei Jahre lang drückte Bressler an der Europäischen Sportakademie Land Brandenburg (ESAB) in Potsdam die Schulbank. „Anfangs war es komisch. Ich war die Älteste, meine Mitschüler hätten meine Kinder sein können“, sagt sie. Beirren ließ sie sich davon nicht. Mit Bestnoten schloss sie die Ausbildung vor wenigen Wochen ab.

Trotz Erziehermangel: Große Probleme beim Finden eines Trägerbetriebs

Der Weg dorthin jedoch war steinig. Denn für die duale Ausbildung bedurfte es eines Trägerbetriebes, bei dem die 52-Jährige den praktischen Teil absolvieren konnte. „Wir kennen Dilys schon lange, waren und sind absolut überzeugt von ihr“, schwärmt Birgit Faber, Vereinschefin des TSV Falkensee, von ihrer Übungsleiterin. Auch war ihr klar: „Die Stadt sucht Erzieher. Ich habe die Perspektive für Dilys gesehen, jemand mit ihren Qualitäten wird unbedingt gebraucht.“ Gerade im Bewegungsbereich für Kinder gebe es enorm viel zu tun, sei die Arbeit immens wichtig. Obgleich es anders geplant war, sprang schließlich der TSV für das erste Ausbildungsjahr als Partner für die Ausbildung der 52-Jährigen ein. „Wir sind kein Kita-Träger, mussten auch schauen, wie wir das wirtschaftlich stemmen“, räumt Faber ein. Denn der Verein finanzierte letztlich die Praxisstelle, bei der Dilys Bressler „auf Vereinskosten für die Stadt gearbeitet hat“. Nachdem diese auch im zweiten Ausbildungsjahr eine Absage der Stadt Falkensee für den Trägerwechsel erhielt („Die Stadt hat uns viele Steine in den Weg gelegt!“, so Faber), absolvierte sie letztlich den gesamten Praxisteil ihrer Ausbildung über den TSV. „Natürlich haben wir das super gern gemacht, aber man muss auch sagen, dass es nicht einfach war“, sagt Birgit Faber und legt nach: „Wir dachten, die Stadt reißt uns Dilys mit Kusshand aus der Hand, da wir selbst ja kein Kita-Träger sind und nur vermitteln können.“ Nur zu gern würde der TSV eine Sport-Kita betreiben, realisiert werden konnte solch ein aufwendiges Projekt bislang noch nicht.

„Das Verhalten der Stadt war absolut enttäuschend, ohne Wertschätzung und Anerkennung“, kritisiert Dilys Bressler. Quelle: Nadine Bieneck

Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Denn mit absehbarem Ausbildungsende bewarb sich Dilys Bressler bei der Stadt um eine freie Stelle – und wurde abgelehnt. „Wir haben nachgehakt“, gibt sich Faber kämpferisch. Dies führte zur Rückmeldung, die 52-Jährige solle eine Initiativbewerbung schicken. „Ich habe die Ausbildung immer mit der Perspektive vorangetrieben, nach dem Ende direkt in eine feste Stelle wechseln zu können. Erzieher werden gebraucht, ich möchte einfach nur dazu beitragen, dass Kinder gesund und gut aufwachsen“, sagt sie. „Das Verhalten der Stadt war absolut enttäuschend, ohne Wertschätzung und Anerkennung“, blickt sie zurück, sichtlich angegangen. Das dann doch noch zustande gekommene Bewerbungsgespräch verlief suboptimal. „Die Situation vor Ort war sehr unangenehm“, sagt sie. Ein sechsköpfiges Gremium, unter anderem mit einem Auszubildenden der Stadt besetzt, habe vor ihr gesessen und sie befragt. „Ich habe anschließend ein Vertragsangebot erhalten, jedoch ohne Berücksichtigung der abgesprochenen Eckdaten.“ So könne sie erst im September beginnen zu arbeiten. „Nach dem Tod meines Vaters muss ich über den Sommer in Wales dringend notwendige, familiäre Angelegenheiten abwickeln“, erklärt sie. Rücksicht darauf nehmen konnte oder wollte man bei der Stadt offenbar nicht. „Mir wurde ein Vertrag mit Arbeitsbeginn zum 1. Juli zugesandt, den ich innerhalb von zwei Tagen unterschreiben sollte.“

Birgit Faber kritisiert: „Das, was hier gelaufen ist, darf es so nie wieder geben“

Ein Vorgang, der auch Birgit Faber fassungslos zurücklässt: „So kann man nicht mit Menschen umgehen, deren Arbeitskraft man braucht. Dass wir gut ausgebildete Erzieher benötigen, ist wohl unstrittig“, sagt sie. Umgang und Wertschätzung, sowohl mit Dilys Bressler als auch dem Verein, treiben die TSV-Chefin um. „Das, was hier gelaufen ist, darf es so nie wieder geben. Wir sind eine Familienstadt, brauchen engagierte Erzieherinnen. Von der Bewerbung bis zur Einstellung muss es Wertschätzung für den Beruf und die Menschen geben. Dazu gehört auch ein transparentes und professionelles Bewerbungsmanagement seitens der Verwaltung.“ Als Verein sei man ebenso vor den Kopf gestoßen, dabei „lässt sich mit einer gemeinsamen Zusammenarbeit im Sinne der Kinder, im Sinne von Sport und Bewegung, doch wesentlich mehr erreichen“, appelliert sie an ein Umdenken bei der Stadt.

Dilys Bressler freut sich auf ihren Arbeitsbeginn in der Kita „Nesthüpfer“. Quelle: Nadine Bieneck

Zukünftiger Arbeitgeber Landessportbund empfängt Dilys Bressler mit offenen Armen

„Sie ist die Beste, die wir kriegen können“, schwärmt unterdessen Robert Busch vom Landessportbund Brandenburg (LSB) über Dilys Bressler, „so jemanden zu finden, das ist wie Goldstaub“. Der LSB betreibt zahlreiche sportorientierte Kitas. Auch in Falkensee, unter anderem die Einrichtung „Nesthüpfer“. Dort fängt Dilys Bressler nun am 1.September an. „Wir freuen uns wahnsinnig auf sie“, sagt Busch. „Eine sportfachlich ausgebildete Erzieherin, noch dazu englische Muttersprachlerin. Das kann für unsere Kinder nur gut sein!“

Von Nadine Bieneck