Die FDP Falkensee lädt am Mittwoch zu einer Podiumsdiskussion in der Gartenstadt ein, bei der über die boomende Region im Havelland, vor den Toren Berlins, diskutiert werden soll, aber auch die Wachstumsschmerzen, die damit verbunden sind. 19 Uhr geht es los, Bürger können an der Veranstaltung auch online im Livestream mitdiskutieren.