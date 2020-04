Falkensee

Aufgrund von Schadstellen in der Fahrbahndecke ist eine Fahrbahninstandsetzung in der Döberitzer Straße zwischen der Straße der Einheit und der Rotkehlchenstraße dringend notwendig. Das teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Baumaßnahme wird im Zeitraum vom 14. April bis 18. April 2020 durchgeführt.

Da in diesem Straßenabschnitt nur eine Fahrbahnbreite von insgesamt 5,50 Meter vorliegt und keine Ausweichmöglichkeiten aufgrund von Leitplanken und des vorhandenen Gehwegs bestehen, ist es erforderlich, die größtenteils mittig liegenden Schadstellen unter Vollsperrung des Straßenabschnittes instand zu setzen.

Die Umleitung ist für die Dauer der Bauzeit ausgeschildert. Mit den Arbeiten beauftragt ist die Falkenseer Firma Rausch Straßen- und Tiefbau GmbH.

Von MAZ