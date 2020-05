Falkensee

Gottesdienste beginnen wieder – Aufatmen in den vier evangelischen Kirchengemeinden von Falkensee. So werden nach sieben Wochen am Sonntag auch in der Kirche Finkenkrug am Pfarrer-Voigt-Platz die Türen für die Besucher wieder geöffnet werden.

Trotzdem wird manches anders sein. „Die Besucherzahl ist durch die geltenden Abstandsregelungen begrenzt, deshalb bieten wir zunächst je zwei Gottesdienste an“, sagt Pfarrerin Anneliese Hergenröther. Für den 10. und 17. Mai wird zu 10 Uhr und zu 11 Uhr zu einem Gottesdienst von etwa einer halben Stunden eingeladen. „Man kann nicht einschätzen, wie viele Menschen kommen“, sagt die Pfarrerin. Manche trauen sich vielleicht auch noch nicht, wieder unter Leute zu gehen. Für sie wird deshalb auch weiterhin eine aktuelle digitale Andacht „Wort und Klang“ auf der Internetseite www.kirche-finkenkrug.de zu hören sein.

Anzeige

Die Kirche von Falkensee-Finkenkrug. Quelle: Archv

Weitere MAZ+ Artikel

Auch das ändert sich: Die Gottesdienste finden ohne Gemeindegesang statt, um Ansteckungen zu vermeiden. Es werden keine Gesangbücher ausgegeben. Ein Aufenthalt im Kirchenvorraum ist zurzeit nicht möglich.

Wie es weitergeht, kann jetzt noch nicht gesagt werden. „Nach dem 17. Mai wird geprüft, ob ein Himmelfahrtsgottesdienst am 21. Mai auf dem Kirchplatz stattfinden kann“, sagt Anneliese Hergenröther. Die Schaukästen der Kirchengemeinde sollen für einige Wochen anders gestaltet werden, nämlich als eine Einladung zum Austausch über derzeitige Wahrnehmungen, Erlebnisse oder Probleme von Gemeindegliedern und Mitbürgern. Das soll helfen, dass trotz der Kontaktbeschränkungen ein Dialog entstehen kann. Wer ein Anliegen hat und sich einbringen will, kann das per Email, auf einem Blatt auf der Pinnwand an der Kirche oder im Briefkasten am Pfarrhaus, Waldstraße 34.

Von Marlies Schnaibel