In der Dorfkirche Seegefeld an der Bahnhofstraße in Falkensee werden aktuell neue Holzfenster eingebaut. Bis zu den Sommerferien soll die Sanierung fertiggestellt sein. Der Maßnahme ging eine mehr als ein Jahrzehnt andauernde Odyssee voraus. Denn nicht nur Fehlanfertigungen, die letztendlich doppelte Arbeit bedeuteten, erschwerten den Prozess. Auch die wiederholte Auseinandersetzung mit Behörden hatte für Gisela Dittmer, Pfarrerin der Gemeinde Falkensee-Seegefeld, zur Folge, dass sie sehr viel Arbeitszeit und vor allem unnötige hohe Geldsummen aufwenden musste.

Los ging die Odyssee im Jahr 2008. Damals wurden der Kirchengemeinde Fördergelder vom Bund aus dem Konjunkturpaket 2 in Aussicht gestellt. Zunächst ein Grund zur Freude: Man hoffte, nun Fenster und Innenraum sanieren zu können. Ein Architekt aus der Gemeinde fertigte ehrenamtlich Zeichnungen für den Antrag an. 2009 wurden daraufhin Fördergelder in Höhe von 325 000 Euro bewilligt. Doch nun kam der erste Rückschlag. „Wir dachten, wir könnten den Architekten, der bereits Jugendhaus und Gemeindehaus saniert hatte, unter Vertrag nehmen. Er hat selbst zu der Gemeinde einen guten Draht und wir vertrauen ihm sehr. Er ist jedoch von der Landeskirche nicht akzeptiert worden“, erinnert sich die Pfarrerin.

Dach war fehlerhaft saniert worden

Parallel stellte sich während eines Gutachtens heraus, dass die Dachsanierung aus den Jahren 1989 und 1990 fehlerhaft durchgeführt worden war. Damit wurde klar, dass von den bewilligten Geldern erneut das Dach saniert werden musste – die Fenster rückten in den Hintergrund. Ein Ärgernis zwar, zu diesem Zeitpunkt aber noch verständlich.

Die mit dem Gutachten betraute Firma wurde schließlich auch mit der Sanierung beauftragt. „Schmerzlich auf die Füße fiel mir, dass zum Beweis, dass diese Firma günstiger sei als unser Architekt, zahlreiche Leistungen gekürzt wurden. Mit dem Erfolg, dass ich nach Abschluss mit den Aktenordnern dasaß und alleine die Abrechnung vornehmen durfte. Für mich wurde da gespart am falschen Fleck“, beklagt Dittmer. Denn dadurch ging ihr wertvolle Zeit in der Gemeindearbeit verloren. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem in der Gemeinde viel Gesprächsbedarf bestand: Die erneute Dachsanierung stieß zunächst auf Verwunderung und Unverständnis.

Unrealistische Forderungen aus Gründen des Denkmalschutzes

Nach Abschluss der Maßnahme im Sommer 2010 waren die Fördergelder verbraucht und die ursprünglichen Pläne noch immer nicht umgesetzt. „Wir haben gleich überlegt, wie es weiter geht. Die Fenster waren aus ganz dünnem und schütterem Glas, das billigste, was sich denken lässt. Wir haben keine Fensterreinigungsfirma gefunden, die da noch putzen wollte“, berichtet die Pfarrerin. Doch nun wartete die nächste Hürde: Eine bauhistorische Untersuchung wurde gefordert. „Dabei kam raus, dass der Fußboden unbedingt bleiben sollte, obwohl er eine Riesen-Stolperfalle für Senioren ist. Eine Fußbodenheizung fiel damit auch weg. Für mich sind das teilweise widersprüchliche Forderungen – einerseits soll das Gebäude effektiv genutzt werden und das Gemeindeleben gefördert werden, andererseits soll aus Blickwinkel des Denkmalschutzes alles so bewahrt werden, wie es ist“, überlegt Dittmer.

Auch die Fenster wurden zum Streitpunkt: „Es wurde behauptet, dass sie mindestens 150 Jahre alt sein müssten und wertvolles Goetheglas darin verbaut sei. Obwohl das in der Gemeinde ganz viele anzweifelten.“ Erst nachdem eine Firma gefunden war, die in einem speziellen Laminierungsverfahren die Fenster bewahren konnte, wurde der Umbau genehmigt. Die Idee: auf einer Seite des Originalglases sollten dickere Glasscheiben angebracht werden. Mittlerweile waren viele Jahre vergangen – im März 2018 konnte der Ausbau endlich beginnen. Doch wie von der Gemeinde vorhergesagt, ging ein Großteil der Fenster kaputt. „Der Fensterbauer der Firma rief uns an und meinte, dass das ja komisch aussehe, wenn nur einzelne Fenster ersetzt und laminiert würden. Eins sei dann zerkratzt und stumpf, das nächste klar und durchsichtig – ob die Gemeinde mit völlig gescheckten Fenstern zufrieden wäre?“, erinnert sich Dittmer. Doch die Laminierung war bereits beauftragt und unumgänglich: „Im Juli 2018 kamen dann neue Fenster an – so wie wir ursprünglich gewollt hätten. Nur eben laminiert für eine sehr hohe und unnötige Geldsumme.“

Bei den Fenstern der Dorfkirche Seegefeld bestand dringend Sanierungsbedarf. Quelle: Privat

Und damit nicht genug, lief beim Ausbau dann alles Mögliche schief. „Die Fenster wurden mit Gewalt passend gemacht und viel Mauersubstanz kaputt geschlagen. Mit dem Erfolg, dass an einigen Stellen weite Lücken waren und sich Fensterflügel nicht öffnen ließen“, ärgert sich Dittmer. Und so saß die Pfarrerin nach der erfolgten Sanierung mit einer riesigen Mängelliste und verlorenen Geldern in Höhe von mehr als 80.000 da. „Es war klar, dass schnell etwas passieren muss. Wir haben uns in der Kirche gefühlt wie auf der Straße, man hat allen Straßenlärm gehört und wir haben geheizt für ganz Seegefeld. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes das Geld aus dem Fenster geschmissen.“

Doch noch immer wurden Forderungen gestellt, die die Gemeinde weder erfüllen konnte noch wollte: „Man meinte, noch letztes historisches Element gefunden zu haben. Deswegen sollten wir statt Holzfenstern Stahlfenster bauen. Die hätten wir uns aber mit über 140.000 Euro längst nicht mehr leisten können.“ Die Situation schien zunehmend ausweglos und verfahren. Die Lösung brachte ausgerechnet die Corona-Krise. Es war endlich genug Zeit da, um gründlich das Archiv der Gemeinde zu durchforsten. Das Ergebnis: Man fand einen Nachweis, dass nicht nur das Dach nach der Wende saniert wurde – auch die Fenster hatte man damals erneuert und jegliche historische Bausubstanz entfernt. Mit diesem Nachweis erhielt die Gemeinde endlich die Genehmigung für die seit einem Jahrzehnt gewünschten Holzfenster.

Dank an alle Ehrenamtlichen und Unterstützer

Die Pfarrerin zieht an dieser Stelle ein klares Fazit: „Ich wünsche mir, dass Ämter die Gemeinden nur beraten und auch kompetente Ehrenamtliche in den Gemeinden anerkennen. Diese sind ein wertvolles Geschenk. Ämter können dabei viel kaputt machen!“ Umso dankbarer sei sie für die vielen Unterstützer in dem schwierigen Prozess: „Ich danke Ehrenamtlichen wie Jörg Kuntze, der die mangelhaft eingebauten Fenster als Ingenieur kurz bevor er ins Krankenhaus musste noch dokumentierte oder dem Glasbaumeister Herr Walter, der ein Gutachten ohne Honorar zu den mangelhaft eingebauten Fenstern erstellte. Dank gilt auch all unseren Spendern und dem Kirchenkreis, die uns halfen die Mehrkosten aufzubringen. Zum Tag des offenen Denkmals im September werden wir unsere neuen Fenster bejubeln. Alle Falkenseer sind schon heute herzlich eingeladen.“

Von Leonie Mikulla