Falkensee

Der Wertstoffhof in Falkensee ist am Freitag aufgrund eines extrem großen Besucherandrangs vorzeitig geschlossen worden. In Falkensee hatte sich bereits am Vormittag eine Warteschlange von mehr als 900 Metern gebildet, was zu Wartezeiten von über drei Stunden geführt hatte. Die Nauener Straße (L 201) war teilweise bis zum Kreisverkehr am Havelländer Weg zugeparkt. Trotz maximalem Personaleinsatz war der Ansturm nicht zu bewältigen.

Von der Polizeibehörde wurde der Landkreis aufgefordert den Gefahrentatbestand für den fließenden Verkehr abzustellen. Um den Rückstau aufzulösen und die Verkehrssicherheit kurzfristig zu gewährleisten, entschieden sich die Kreisverwaltung und die ABH als Betreiber des Wertstoffhofes in Abstimmung mit der Polizeidienststelle Falkensee zur vorzeitigen Schließung des Hofes.

Auch auf Facebook war der Wertstoffhof am Freitag heiß diskutiertes Thema. Seit 8 Uhr morgens, so schrieben es User in der Facebook-Gruppe „ Falkensee“, sei der Andrang riesig gewesen. Es seien vor allem Berliner gekommen, die ihren Müll loswerden wollten. Deshalb seien die Straßen dicht gewesen.

Lange Schlangen gab es am Freitag vor dem Wertstoffhof in Falkensee. Quelle: privat/Facebook

Am Montag soll der Wertstoffhof von 9 bis 17 Uhr wieder öffnen. Sollte es in Zukunft zu einer ähnlichen Situation kommen, müsse von einer erneuten Schließung ausgegangen werden.

Wertstoffhöfe waren wegen Corona wochenlang geschlossen

Wegen der Corona-Pandemie waren die drei Wertstoffhöfe des Landkreises Havelland zwischenzeitig für private Anlieferungen geschlossen. Seit dem 27. April sind alle Höfe von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter Zutrittsbeschränkungen wieder geöffnet. Seitdem ist täglich ein großer Andrang von Anliefernden festzustellen.

