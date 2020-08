Edis nimmt neues Umspannwerk in Falkensee in Betrieb

Falkensee/Dallgow

Mit dem Drücken des obligatorischen roten Knopfes nahmen Edis-Vorstandsvorsitzender Alexander Montebaur und Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch das neue Umspannwerk „ Falkensee Süd“ im Rohrbecker Damm in Dallgow-Döberitz in Betrieb.

Der Energieversorger hatte im Frühjahr 2019 mit dem Bau der Anlage begonnen und rund 5,5 Millionen Euro investiert. Für die Anbindung des neuen Umspannwerks musste eine 4,2 Kilometer lange 110-kV-Leitung verlegt werden.

Der neue Knotenpunkt soll künftig die Versorgungssicherheit für Falkensee, Dallgow-Döberitz, Brieselang und Wustermark deutlich verbessern. „Das Osthavelland ist eine Wachstumsregion, gerade junge Familien ziehen hierher. Und wo mehr Menschen leben, wird auch mehr Energie benötigt“, sagte Montebaur.

Vom neuen Umspannwerk wird der Strom über 18 Leitungen an die nächsten Trafostationen in der Region verteilt. Mit der Anlage kann nun mehr Strom aus erneuerbaren Energien, auch aus privaten Photovoltaikanlagen, besser in das Verteilnetz eingespeist werden. Das freute den Umweltminister. Axel Vogel: „Netze müssen heute ganz andere Anforderungen erfüllen und eben auch Einspeisenetze sein.“ Moderne Stromnetze seien das Rückgrat der Energiewende.

Zwei Trafostationen mit 40 Megawatt

Um die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung und Gewerbetreibenden zu erhöhen, brauche es starke Partner wie die Edis. „Partner, die Geld in die Hand nehmen. Und die Edis ist ein moderner und gut aufgestellter Netzbetreiber“, so Vogel. Dabei waren die Bauarbeiten an dieser Stelle kein leichtes Spiel, da bestimmte Arbeiten, etwa bei den Freileitungen, die über die Bahnstrecke führen, auf den Zugverkehr abgestimmt werden mussten. Die Arbeiten an der Leitung zum neuen Umspannwerk konnten im Juni beendet werden.

Die Anlage verfügt über zwei Transformatoren mit jeweils 40 Megawatt Leistung. Zudem gibt es eine Reservefläche, auf der bei Bedarf ein drittes Trafoschaltfeld gebaut werden könnte. Im Innern des Umspannwerks steht eine Siemens-Mittelspannungsanlage mit zwei Blöcken.

Edis-Vorstandsvorstizender Alexander Montebaur und Umweltminister Axel Vogel nahmen das Werk in Betrieb. Quelle: Danilo Hafer

Die Anlage wird vor allem aus der Ferne gesteuert. Vor Ort gibt es aber auch einen Raum, in dem sich im Bedarfsfall ein Mitarbeiter mit seinem Laptop ans System ankoppeln kann. „Beim Bau der neuen Anlage kamen überwiegend ostdeutsche Spezialfirmen zum Einsatz, wie Peenebau Neukalen und Ebehako aus Zwickau“, so Montebaur.

Bienen sollen hier leben

Eine Besonderheit hat das moderne Umspannwerk zu bieten. Künftig werden auf dem Areal Bienen ein Zuhause finden. Imker Harald Scheel aus Schönwalde wird seine Tiere hier in Zukunft, geschützt von einem hohen Zaun, vor Bienendieben in Sicherheit wissen.

„Wir werden das Leben der Bienen hier auf dem Gelände beobachten und eventuell zu einem Modell für andere Umspannwerke machen“, so Edis-Chef Montebaur.

Von Danilo Hafer