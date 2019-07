Falkensee

Gerda und Jürgen Hensel können jeden Tag in den Alpen und den Rocky Mountains spazieren gehen. „Wir haben einen Traum verwirklicht: alle Gebirgszüge der Welt durch typische Pflanzen zu repräsentieren“, sagt Gerda Hensel.

Ein Gartentraum auf 1700 Quadratmetern

Die mittlerweile pensionierte Geographie- und Geschichtslehrerin sammelt seit ihrer Kindheit Kakteen. Die kleinen und großen Stachelpflanzen stehen rund um das Haus in Finkenkrug. Dazwischen liegen geologische Kostbarkeiten aus ganz Europa, zwischen zahlreichen Hühnergöttern, den Lochsteinen von der Ostsee. Alle selbst gefunden und penibel mit weißen Namensschildchen versehen.

„Die Steine haben weiße Schilder, die Pflanzen gelbe. Meine Frau beschriftet sie“, erzählt Jürgen Hensel. Er ist Architekt und Maurer des Gartens in Personalunion. Allein fünf Brücken hat er auf dem 1700 Quadratmeter großen Gelände gebaut.

Gerda und Jürgen Hensel in ihrem Welt-Garten in Finkenkrug. Quelle: Judith Meisner

Gerda Hensel kennt nicht nur ihre rund 2000 Blumen, Stauden und Büsche mit deutschem und lateinischem Namen. Sie führt auch Buch über ihre Zöglinge. Die ausgedruckte Computerliste im Leitzordner ist dabei, wenn sie zum Shopping auf den Staudenmarkt fährt. „Mein Mann bleibt zu Hause und bewacht das Telefon. Wenn ich etwas Interessantes gefunden habe, rufe ich ihn an.“ Das klingt dann ungefähr so: Geh doch mal in die Anden, links vom Andenmoos die gelbe Pflanze: Lebt die noch oder muss sie ersetzt werden?

Ehepaar Hensel zog 1996 nach Finkenkrug

Den dicht überwucherten Vorgarten auf der Nordseite des Hauses teilen sich über 40 Farne und mannshohe Rhododendren. „Die haben wir aus Spandau mitgebracht aus dem Garten meiner Schwiegereltern“, erzählt Jürgen Hensel. Seit 1996 leben die Hensels in Finkenkrug.

Die Terrasse steht derzeit voller Blumentöpfe. Das ist geplanten Umbaumaßnahmen in Südafrika geschuldet. „Ich grabe die empfindlichen Pflanzen mit Topf ein, und in der kalten Jahreszeit werden sie wieder ausgebuddelt und dürfen auf der Terrasse in die Wärme“, sagt Gerda Hensel.

Wegweiser im Garten der Hensels. Quelle: Judith Meisner

Die riesige Sago-Palme vor dem Wohnzimmerfenster verbindet Norden und Süden, Sonne und Schatten: Sie ist ein Mix aus Farn und Palme, erdgeschichtlich uralt. Genauso wie der Ginkgo, Goethes Lieblingsbaum.

Mit der Erfahrung eines praktischen Nutzgartens aufgewachsen, wollte Gerda Hensel niemals etwas mit Früchten, Gemüse und Einkochen zu tun haben. Ihre Liebe gehörte immer schon den Kakteen, und die wachsen in Töpfen.

Die Welt im eigenen Garten versammeln

Jürgen Hensel dagegen bezeichnet sich als Balkonkind, und es reizte ihn, aus der Finkenkruger Wiese, die er mit seiner Frau für den Hausbau gekauft hatte, einen Garten zu gestalten.„Da erinnerte ich mich, wie schön ich als Kind unsere Familienausflüge in den Botanischen Garten in Berlin fand. Jetzt wollte ich die Welt im eigenen Garten haben!“, so Gerda Hensel.

Sie hat es geschafft, in der australischen Abteilung wächst ein Eukalyptus, und ein Faultier aus Ton hängt unter einer Lichterkette. Aus Südamerika verströmt eine Frangipani-Pflanze ihren Duft, und Mexiko ist gar nicht so exotisch, denn seine Blumen findet man auf jedem zweiten Balkon.

Auch einige Frösche sind im Garten zu Hause. Quelle: Judith Meisner

Ein echtes Hochmoor baut sich langsam aber sicher aus dem eigenen Torfmoos auf. Um das Wasserloch stehen Schlauchpflanzen, braunes Wollgras aus Russland und fleischfressende Venusfliegenfallen. Bienen sitzen in der Kleewiese, die jetzt nicht gemäht wird. Ein Zitronenfalter tummelt sich im Lavendel. Er steht auf dem künstlich angelegten Höhenzug, der Pflanzen von allen Gebirgen der Welt beheimatet. Dort liegt der Himalaja neben den Pyrenäen.

Wässerung ist computergesteuert

Dahinter zieht sich das langgestreckte Wirtschaftsgebäude hin. Die Regale sind bestückt mit grünen Eimern. „Darin befinden sich die verschiedenen Erden, die ich für meine Pflanzen selbst anmische.“ Ein Bach fließt um eine von Bäumen bestandene Insel, in den Zweigen hängen die Regenwald-Kakteen. Auf dem begrünten Dach des Schuppens wachsen Sedum-Pflanzen, die nicht gegossen werden müssen. Insgesamt organisieren 14 Computer das Wassermanagement.

Exotische Schuppenpflanze: die Andentanne. Quelle: Judith Meisner

Die Hecke um das Grundstück herum besteht aus Büschen, das ist nichts Besonderes - dass alle verschieden sind schon. Darunter auch die äußerst schwierigen Kamelien, die Normalsterbliche nicht mal auf der Fensterbank unfallfrei über den Winter bekommen. „Der Garten verändert sich ständig“, sagt Gerda Hensel. Bald steht eine größere Grabung an, um einen außer Rand und Band geratenen Bambus wieder einzuhegen. „Der bildet meterlange Rhizome. Irgendwann hat man mehr als genug Bambus im Garten.“

Von Judith Meisner