Falkensee

„Wir wollen weg von Whatsapp, aber dennoch mit den Mitgliedern im direkten Kontakt bleiben“, sagt Birgit Faber unumwunden. Die rührige Chefin vom TSV Falkensee, dem größten Sportverein in der Gartenstadt, hat bereits vor rund anderthalb Jahren das Projekt einer vereinseigenen Handy-App anvisiert. Nun endlich ist es soweit: Nach mehr als 18 Monaten Tüftelei und Entwicklung steht die Applikation ab sofort für die gängigen Betriebssysteme zu Download und Anwendung bereit.

Ingo Köhler leitete das Projekt TSV-Vereinsapp federführend

Das Zepter bei der Umsetzung des Projekts in der Hand hielt Ingo Köhler. Der 22-jährige Sportmanagement-Student absolviert über den TSV sein duales Studium. Er habe schon eine gewisse technische Affinität, sagt er schmunzelnd. Die – äußerst umfangreiche – App selbst programmiert hat er jedoch nicht. Dies ermöglichte viel mehr eine Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Der übernimmt mit seiner Kampagne „1000 Apps für 1000 Vereine“ die Kosten der Zusammenarbeit von Sportvereinen mit dem Softwareentwickler vmapit. Ziel der Initiative ist es, Sportdeutschland mobiler zu machen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der TSV Falkensee gehört zu den ersten Vereinen im Land Brandenburg, der seinen Mitgliedern und allen Interessierten darüber hinaus zukünftig jede Menge Service direkt aufs Handy liefert. Der Clou neben allen Informationen zu Sportangeboten, Trainingsgruppen und Vereinsnews: die eigene Chatfunktion in der App. Über die soll zukünftig die Kommunikation auch der Trainer mit ihren Übungsgruppen laufen, hoffen Köhler und Faber gleichermaßen. Sowohl dem Datenschutz als auch den Wünschen der Übungsleiter, deren private Handynummern damit nicht mehr in Größenordnungen in Umlauf geraten, werde damit Rechnung getragen. Zumal der beliebte Messengerdienst WhatsApp eben auch seine Tücken hat, insbesondere aus rechtlicher und Datenschutzsicht.

Die App des TSV Falkensee funktioniert auf allen gängigen Geräten. Quelle: Nadine Bieneck

Um sich via TSV-App miteinander austauschen zu können, ist eine Anmeldung mit Name und E-Mail-Adresse notwendig. Auf die vielen Informationen rund um den Verein kann jederzeit auch ohne Anmeldung zugegriffen werden.

Birgit Faber: „Das ist mal eine wirklich vereinsnahe Aktion“

Ingo Köhler ist die Erleichterung anzumerken, dass nach anderthalb Jahren Projekt-Arbeit nun endlich der Startschuss für den praktischen Einsatz gefallen ist. Rund 300 Nutzer haben die Anwendung bereits installiert, vornehmlich Übungsleiter des TSV. „Wir hoffen, dass sich nun auch viele Vereinsmitglieder die App auf’s Handy laden und sie intensiv nutzen“, sagt er. Birgit Faber nickt: „Damit sind wir noch näher an unseren Mitglieder dran, der Austausch geht direkt und schnell.“ Zugleich lobt sie die DOSB-Kampagne zur digitalen Unterstützung der Vereine: „Das ist mal eine wirklich vereinsnahe Aktion.“

Von Nadine Bieneck