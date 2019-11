Wendegeschichten: Hubert Kaufhold hielt alles mit der Kamera fest

Falkensee

Der Falkenseer Hubert Kaufhold gehört wohl zu den letzten, die den Staakener Grenzübergang am 9. November 1989 mit einem regulären Ausreisevisum passierten. Um 17 Uhr kam er mit seinem Sohn und der Schwiegermutter von einem Besuch in Spandau zurück. Wenige Stunden später sollte sich die Mauer in der Heerstraße für alle Bürger der DDR öffnen.

„Meiner Schwiegermutter und unserem Sohn, der eine Behinderung hat, standen 30 Tage Westbesuch im Jahr zu. Den Reisepass hatten wir schon im Sommer beantragt. Am 8. November konnte ich ihn dann in der Polizeiwache in der Kochstraße abholen“, erinnert sich der heute 70-Jährige. Mit dem Trabbi machten sich die drei am Mittag des 9. November schließlich auf in Richtung Grenzübergang Staaken.

Der Falkenseer Hubert Kaufhold hielt die Wendezeit mit seiner Kamera fest. Er fotografierte vor der Polizeiwache in Falkensee aber auch dem Berliner Kurfürstendamm, in den Tagen als die Mauer fiel.

„Von dort fuhren wir mit dem Bus nach Spandau, um ein paar Dinge zu kaufen“, so Kaufhold. Neben einem Radio für den Sohn, stand auch eine Heizungspumpe auf der Wunschliste des Falkenseers.

„Da ich schon immer gern mit Holz gearbeitet habe, sind wir auch noch in einen Baumarkt gegangen. Beim Anblick der großen Auswahl von geschliffenem Holz mit Nut und Feder habe ich feuchte Augen bekommen“, sagt Kaufhold, der bis zur Rente 2008 als Lehrer arbeitete.

Seine Frau überbrachte die Nachricht des Mauerfalls

Zurück in Falkensee machte er sich gleich auf zur Versammlung der Jugendorganisation FDJ, die um 19 Uhr stattfand. „Ich war für die Organisation der Versammlungen verantwortlich. An diesem Abend wollten wir darüber reden, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll und es für die Jugendlichen interessanter gestaltet werden könnte“, erinnert er sich. Von der Rede Schabowskis habe er dadurch nichts mitbekommen.

Wieder zu Hause nahm ihn gleich Ehefrau Regina in Empfang und sagte: „Ich glaube, die Mauer ist offen.“ Hubert Kaufhold schaltete die Nachrichten ein und konnte es kaum glauben. „Am nächsten Tag waren nur die Hälfte der Kinder in der Schule und ich habe mir dann meine Kamera geschnappt und bin zur Polizeiwache in der Kochstraße gefahren.“

Kaufhold hat schon immer fotografiert und Kameras gesammelt. Heute besitzt er über 2500 Exemplare, vor allem der Marke Praktica.

Schlangen vor der Polizeiwache in der Falkenseer Kochstraße am 10. November 1989. Festgehalten vom Falkenseer Amateurfotograf Hubert Kaufhold. Quelle: Hubert Kaufhold

An der Polizeiwache angekommen, standen die Menschen schon Schlange, um sich einen Stempel für ihren Pass abzuholen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, kletterte Kaufhold auf einen Zaun und fotografierte die Wartenden.

Plötzlich brüllte es aus der Menge: „Bist du von der Stasi?“ Die Stimmung war angespannt. „Unter den Wartenden war aber auch eine Bekannte, die gleich rief: ’Das ist der Kaufhold, der fotografiert immer.’ Dann konnte ich weitermachen“, erinnert er sich.

Anschließend begab sich der Falkenseer nach Staaken und hielt die Fahrt mit der Kamera fest. „Überall an der B 5 standen Autos. Und jeder, der über den Grenzübergang fuhr, wurde von den Leuten erstmal durchgeschaukelt. Bei einem Auto hatte ich schon Angst, dass es umkippt.“

In den nächsten Tagen fuhr Hubert Kaufhold regelmäßig nach West-Berlin. Er fotografierte Reklameschilder, die darauf hinweisen, dass auch Ostgeld in den Warenhäusern akzeptiert wird – Wechselkurs 1:10. Ebenso dokumentierte er die Schlangen vor den Banken, das berühmte „Big Eden“ und das Kranzler-Eck auf dem Kurfürstendamm.

Mauerfall als Chance

„Auch, wenn nach dem Mauerfall vieles nicht leicht war, haben wir die Wende als Chance gesehen“, sagt Kaufhold. Während er an der Falkenseer Förderschule Sport, Naturwissenschaften und Computer unterrichtete, arbeitete seine Frau in verschiedenen Anstellungen.

Durch die Erfahrungen mit ihrem Sohn war Kaufhold einer der Initiatoren bei der Gründung und dem Aufbau der Lebenshilfe in Falkensee. 25 Jahre war er der Vorsitzende des Vereins und wurde mit Falkenseer Bürgerpreis geehrt.

„Rückblickend ist es schön, dass wir die Wendezeit bewusst miterleben konnten“, sagt der 70-Jährige Falkenseer.

Von Danilo Hafer