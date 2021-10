Ein Falkenseer zwischen Rennstrecke und Flugplatz

Falkensee

Mit gerade einmal dreieinhalb Pferdestärken begann sie im Teenager-Alter, die Leidenschaft für den Motorsport. Der Star, der gemeinsam mit der Schwalbe wohl das bekannteste Moped der DDR war, stellte für Klaus-Peter Zimmermann den ersten Schritt in Richtung Rennsport dar.

Der Star diente dem noch jungen Nauener bei seinem ersten Rennen in den Falkenhagener Alpen gleich als erstes Sportgerät. Das Rennen im Norden Falkensees wurde damals vom Motorclub Staaken-Falkensee organisiert.

Hier traf der gelernte Werkzeugmacher nach seinem Eintritt auf Gleichgesinnte und schraubte nach den Rennen auch an den eigenen Maschinen herum. Der Motorsportclub diente dabei eher als Organisator und als Plattform zum Austausch. Ein regelmäßiges gemeinsames Training, wie etwa bei anderen Sportarten, war nicht so einfach möglich.

Nach seiner Armeezeit ging der damals 23-Jährige 1974 nach Leipzig, um sich dort zum Agrarpiloten ausbilden zu lassen. In dieser Zeit lernte er die DDR-Rennsportlegende Hartmut Thaßler kennen, der auf dem dortigen Flugplatz seine Rennwagen testete.

Klaus-Peter Zimmermann mit seinem restaurierten Kurt-Baum-Rennwagen. Quelle: Max Braun

In dieser Zeit dachte Zimmermann sogar über einen Kauf des von Thaßler gebauten Rennwagens nach, entschied sich am Ende aufgrund der Kosten doch dagegen, erinnert er sich heute. Nach seiner Ausbildung in Leipzig war der heute 70-Jährige als Teil der Staffel Potsdam am Stützpunkt Kyritz eingesetzt und verteilte als Agrarflieger Dünge- und Insektenschutzmittel über die Felder Brandenburgs.

In dieser Zeit holte der passionierte Rennfahrer auch seinen ersten offiziellen Titel im Rennsport, allerdings schon auf vier statt auf zwei Rädern. Mit seinem Wartburg gewann der Zimmermann in der Kategorie Slalom und Sprint die Bezirksmeisterschaften 1976.

Abschied von der Agrarfliegerei

Fünf Jahre später entwickelte sich der Agrarflieger sowohl beruflich als auch im Rennsport weiter. Er trennte sich von seinem Job als Agrarpilot und machte sich als Schlosser und Schmiedemeister selbstständig. Etwa zur selben Zeit entdeckte er den Oldtimer-Rennsport für sich und gründete mit Gleichgesinnten innerhalb des MC Staaken-Falkensee eine dazu passende Sektion.

So nahmen die Oldtimer-Fans auch an Beschleunigungsrennen und Slalomveranstaltungen auf der Falkenseer Hansastraße teil, die damals eigens für Renn-Events abgesperrt wurde. „Mich fasziniert an den Oldtimern vor allem diese elegante Form der Sportwagen in den 60er-Jahren. Die heutigen Sportwagen sind nicht mehr so einzigartig, weil die neue Aerodynamik schon die Grundform vorgibt“, erklärt er.

Elf Veranstaltungen in einem Jahr

Das Schmuckstück seiner Automobilsammlung erwarb der gebürtige Nauener 1987 in Leipzig. Nach der etwa einjährigen Restauration des 1951 gebauten Kurt-Baum-Rennwagens absolvierte er mit diesem ganze elf Veranstaltungen in nur einem Jahr.

Allerdings nur in sogenannten Demonstrationsläufen, bei denen es primär um das Vorführen der verschiedenen Wagen ging. Trotz des freundschaftlichen Charakters ergriff die Fahrer dennoch allzu oft der Rennsportsinn, erzählt Zimmermann augenzwinkernd. „Heute fahren wir alle ganz langsam, war ein Satz den man vor dem Lauf häufig scherzhaft gehört hat“, erinnert er sich an die Situation im Fahrerlager, bevor die Fahrer dann doch die Wettkampfstimmung auf dem Asphalt packte.

Abschiedsrennen auf der Avus

Dennoch blieb Zimmermann seine ganze Rennsportkarriere lang unfallfrei und gewann mit anderen Wagen unter anderem ein Bergrennen im heutigen Tschechien.

1999 nahm der damals 48-Jährige mit seinem auffälligen Baum-Rennwagen an der letzten Veranstaltung auf der Berliner Avus teil, bevor die Rennstrecke endgültig zur gewöhnlichen Autobahn umgebaut wurde. 2007 erlebten Zimmermann und sein gleichaltriger Rennwagen ein ähnliches Event zum 80. Jahrestag des Sachsenringes und beendeten so vor nunmehr 14 Jahren die gemeinsame jahrzehntelange Rennsportzeit.

