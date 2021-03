Ein Jahr Corona – das liegt den MAZ-Mitarbeitern besonders am Herzen

Falkensee

Ein Jahr lang hält die Corona-Pandemie nun schon die Welt in Atem. Das ist eine lange Zeit. MAZ-Reporter haben sich so ihre eigenen Gedanken gemacht, was die Einschränkungen des alltäglichen Leben mit ihnen und ihrer Umwelt machen. Sie haben darüber nachgedacht, was ihnen fehlt oder was sie bewegt, angesichts dieses gebremsten Lebens.

Fußball am Sonntag mit Freunden und Bratwurst

Max Braun Quelle: Max Braun

Nach Jahren von unbespielbarem Rasen wurde der Fußballplatz an der Dallgower Charlottenstraße endlich für gut eine Million Euro in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Nach nur zwei Wochen Spielbetrieb im letzten Jahr liegt der nagelneue Kunstrasen heute noch immer fast unbespielt da. Obwohl ich selbst seit gut zwei Jahren verletzungsbedingt nicht mehr beim SV Dallgow spiele, schaue ich ab und zu gern meinen alten Teamkollegen auf dem Grün zu. Im Frühling an einem Sonntag eine etwas zu kross gebratene Wurst im Brötchen genießen und die Ex-Kollegen dabei beobachten, wie sie den Rasen beackern. Oder sogar ein klassisches Dallgow-Falkensee-Derby. Solche Dinge vermisst man schon nach diesem Jahr, selbst wenn man nicht mehr auf dem Platz steht. Jetzt erst fällt auf, wie viele von den eigenen Bekannten man ausschließlich durch den Verein regelmäßig gesehen hatte. Und wenn ich morgens auf dem Weg zu Arbeit am verlassen wirkenden Platz vorbeifahre, erwische ich mich immer wieder bei dem Gedanken: „Wenn das hier irgendwann einmal vorbei ist, fange ich vielleicht doch wieder mit dem Kicken an.“

Feiern mit Freunden – es sollte ein unvergesslicher Abend werden

Viktoria Kratz Quelle: Nadine Bieneck

Mittlerweile ist es schon sehr lange her, dass ich gemeinsam mit meinen Freunden am Wochenende ausgelassen feiern konnte. Das Verlangen danach wird mit zunehmender Zeit immer größer. Dabei stand der nächste Anlass für einen geselligen Abend schon zum Greifen nah und die Planungen liefen bereits auf Hochtouren. Wir hatten sogar schon die Eintrittskarten für eine Veranstaltung in der Falkenseer Stadthalle per Post erhalten. Alles war bereit. Die Vorfreude wuchs von Tag zu Tag. Doch dann kam plötzlich alles ganz anders. Es tauchte ein bisher unbekannter Virus namens „Corona“ auf. Zunächst noch weit entfernt von uns und dann stellte er auch hier das Leben schlagartig auf den Kopf. Mit den rasch entwickelten Eindämmungsmaßnahmen wurden sodann alle großen Veranstaltungen prompt abgesagt. Das war natürlich die richtige Entscheidung, dennoch war es schade, um den bevorstehenden Abend, der bis in das kleinste Detail organisiert war. Aber wie sagt man so schön, „aufgehoben, ist nicht aufgeschoben“. Die nächste Veranstaltung in der Stadthalle Falkensee kommt bestimmt!

Alleine strampeln – nicht jeder ist zum Einzelkämpfer geboren

Léonie Mikulla Quelle: privat

Man kann mir wirklich nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe mir Hanteln gekauft und Thera-Bänder. Ich bin bei Schnee und Eis im Dunkeln durch den Wald gejoggt. Nachdem die Hanteln langweilig wurden und die Bänder durchgerissen sind, habe ich mir einen Swingstick zugelegt. Ein total abgefahrenes zwei Meter breites Teil, das in einem monumentalen Paket geliefert wurde. Um mit dem Stab sportlich aktiv zu werden, soll man ihn mit ausgestreckten Armen vor sich halten, harmonisch in Schwingungen versetzen und dabei um die eigene Achse rotieren. Ist genauso kompliziert, wie es klingt. Und wenn das eigene Zimmer nur 10 Quadratmeter groß ist, eignet sich die Übung eher dazu, die Einrichtung zu demolieren als Muskeln aufzubauen. Generell sind sportliche Übungen, die horizontal Raum beanspruchen, nicht zu empfehlen bei kleinen Räumen, also keine Planks, keine Sit-Ups, keine Ausfallschritte, eigentlich am besten gar nichts. Von daher ist mein Fazit nach vier Monaten Selbstversuch: Es soll Menschen geben, die gerne Sport zuhause machen. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu.

Sport frei – Der Breitensport steht auf dem Abstellgleis

Nadine Bieneck Quelle: Friedrich Bungert

Regelmäßig verbringe ich meine Wochenenden auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle. In normalen Zeiten - aktiv genauso wie passiv. Dabei geht es nicht nur darum, fit zu bleiben. Denn Sport ist so viel mehr als einfach nur in Bewegung zu sein. Für mich ist es zugleich ein wunderbarer Ausgleich zum Beruf, der mich sonst auf Trab hält. Als Redakteurin habe ich in den vergangnen Monaten immer wieder beeindruckende Sportler aus dem Havelland kennengelernt. Zu gern hätte ich sie auch in Aktion erlebt. Die talentierte Nachwuchsturnerin, den erfolgreichen Zehnkämpfer sowie große und kleine Fußballer, die sich danach sehnen, endlich wieder auf dem Rasen zu bolzen. Selten kommt man so schnell mit den Menschen ins Gespräch wie auf dem Fußballplatz oder in der Turnhalle. Es bewegt mich sehr, zu erleben, wie vor allem die Breitensportler um die Zukunft ihrer Vereine bangen. Ihnen fehlt bislang jegliche Perspektive, wie und wann es weitergeht. Dabei erfüllen sie so eine immens wichtige soziale und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich hoffe von Herzen, dass sie alle so bald wie möglich endlich wieder loslegen können.

Brala genießen – Landwirtschaftsausstellung in Paaren ist ein Erlebnis

Sebastian Morgner Quelle: Enrico Kugler

Wenn ich ans Havelland denke, da fällt mit sofort die BraLa in Paaren im Glien ein. Das ist dort immer sehr schön. Es wird dem Gast viel geboten. 2020 musste die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung ausfallen. Auch 2021 wird es wegen Corona keine BraLa geben. Das ist schade. Denn der Mix hat den Reiz auf dem Gelände ausgemacht. Für die BraLa heißt es „Verschoben nach 2022“ und die Organisatoren und Mitstreiter sind angehalten, die Planungen und Ideen mit dem für dieses Jahr geplanten überproportionalen Know-how auf das zweite Wochenende im Mai, zum Termin 5. bis 8. Mai 2022 zu übertragen. Dann werden neben der Landestierschau, der Technikschau und den Vorführungen im großen Ring, der BraLa-Campus und die Brandenburghalle als Expertenforum alle Interessierten zum persönlichen Austauschen einladen. Themen wie Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, ländlicher Raum, Karriere und Grüne Berufe stehen dabei im Mittelpunkt. Bleibt zu hoffen, dass sich das Riesenrad dann wieder dreht – und man den tollen Überblick über das Havelland genießen kann.

Schöne Atmosphäre – gutes Essen und Bier vom Fass im Restaurant

Jens Wegener Quelle: Marlies Schnaibel

Ja, ich esse gern. Nicht nur zuhause. Ich mag es, im Restaurant zu sitzen, mit Familie und Freunden am Tisch zu quatschen, alles in der Vorfreude auf das, was man dort serviert bekommt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal diesen „Luxus“ genossen habe. Gefühlt eine Ewigkeit ist es her. Sogar Weihnachten ging das nicht. Dabei ist es bei uns schon Tradition, sich an einem der Feiertage kulinarisch verwöhnen zu lassen und nicht nur selbst stundenlang in der Küche zu stehen.

Was bleibt in diesen Zeiten? Essen to go! Ja, das ist eine Alternative. Zumindest bei der täglichen Arbeit. Allerdings gilt das nicht fürs Wochenende oder den Urlaub. Erst letztens habe ich mal wieder von einem Restaurant bestelltes Essen abgeholt. Als es zuhause auf dem Teller war, war es fast kalt, die Pommes pappig und die Soße hatte sich über alles verteilt.

Was freue ich mich auf ein frisches saftiges Steak mit Salat und ein Bier vom Fass. Dazu eine nette Kellnerin, so wie ich es schon oft im Steakhaus in Dallgow erlebt habe. Ich glaube, ich bestelle schon mal einen Tisch, wenn es wieder öffnen darf.

Vorhang auf – es wird Zeit, dass die Kinos wieder öffnen

Andreas Kaatz Quelle: Friedrich Bungert

Als ganz großen Kinogänger würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen. Die Abstände zwischen den Besuchen sind schon recht groß, obwohl es für mich immer wieder ein Erlebnis ist, Filme auf der großen Leinwand anzuschauen. Vom großen Cola-Becher und der meist viel zu großen Popcorn-Tüte, die nie zu schaffen ist, mal ganz abgesehen. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war, so glaube ich, „Lindenberg! Mach dein Ding“. Und der nächste Film, den ich unbedingt sehen wollte, war der neue James Bond. Aber daraus wurde dann bekanntlich nichts. Die Corona-Pandemie kam und Kinobesuche wurden zur Utopie. Die Filmpremiere wurde auf November verschoben. Doch auch daraus wurde nichts.

Immerhin habe ich in der Zwischenzeit die Mediatheken im TV gründlich erkundet und auch so manchen sehenswerten Film gefunden. Aber es ist eben nicht dasselbe. Es wird Zeit, dass die Kinos endlich wieder öffnen – egal ob das Ala in Falkensee oder größere Häuser in Potsdam. Dann kann man endlich wieder vor der großen Leinwand sitzen – natürlich mit der viel zu großen Popcorntüte.

Umarmungen – was trauern noch schmerzlicher machte

Marlies Schnaibel Quelle: Friedrich Bungert

Von Natur aus bin ich nicht so der kuschelige Typ. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal sage: Mir fehlen die Umarmungen. Aber genau das ist nach einem Jahr Corona der Fall. Das Jahr brachte für mich zwei Beerdigungen, mein Bruder war einer der Toten. Beerdigungen sind schon schlimm, aber unter Pandemie-Bedingungen sind sie noch schlimmer. Wir durften keine Trauerhalle benutzen, standen also auf dem Friedhof direkt am Grab, aus dem mitgebrachten CD-Player zog Musik von Led Zeppelin über den traurigen Ort. Es gab keinen, der nicht weinte. Und an dieser Stellen sollten die Aufpasser vom Gesundheitsamt einfach nicht weiterlesen. Ja, die 30 Motorradkumpels meines Bruders haben auch geheult und sie haben sich und mich umarmt. Alle. Es ging gar nicht anders. Wer das nicht versteht, muss aus einem Stück Holz sein. Und deshalb wünsche ich mir eine coronafreie Zeit, in der nicht menschliche Gesten wie das Umarmen auf einem Friedhof verboten sind und verfolgt werden. Und neben dem Umarmen aus Schmerz möge bitte, bitte bald auch das Umarmen aus Freude wieder zu unserem Alltag gehören.

Gebremstes Leben – wenn junge Menschen nicht richtig jung sein können

Andreas Fröhlich Quelle: Friedrich Bungert

Eigentlich vermisse ich persönlich nicht viel. Ich kann weiterhin im Wald meine Laufrunden drehen, habe Spaß mit meiner Familie und sehe hin und wieder einen Freund. Wenn ich aber die Einschränkungen des allgemeinen Lebens betrachte, dann mache ich mir große Sorgen. Wer Sport im Verein treibt, das betrifft ja vor allem auch junge Menschen, steht derzeit ziemlich allein da. Ich habe das selbst früher mit viel Ehrgeiz getan und wäre ziemlich verzweifelt gewesen, wenn ich dabei ausgebremst worden wäre. Was meine Stimmung auch oft drückt, ist die Vorstellung, dass so vieles an künstlerischem Potenzial verloren gehen könnte, weil jene kreativen Menschen einfach nicht mehr die emotionale und vor allem finanzielle Kraft haben, die aktuelle Situation auszusitzen. Mit Bedauern denke ich darüber nach, was die Pandemielage mit jungen Menschen anstellt, die jetzt ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen. Hätten mich diese Einschränkungen in jungen Jahren erwischt, weiß ich nicht, ob ich die Situation einfach nur schulterzuckend hätte aussitzen können. Nur die Vernunft hätte mir wahrscheinlich dazu geraten, es zu tun.

