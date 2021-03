Falkensee

Hausbesitzer haben am Samstag um 10.40 Uhr in der Rotkehlchenstraße in Falkensee Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Die beiden Männer flüchteten zunächst zu Fuß und fuhren dann mit einem Auto davon. Es gelang nicht mehr, sie zu fassen.

Ins Haus waren die Täter durch das Einschlagen einer Scheibe gekommen. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest.

Von MAZonline