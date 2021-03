Einbrecher richten in Falkensee großen Schaden an

Falkensee

Schäden in einer Höhe von mindestens 10.000 Euro richteten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag auf einem Gelände in der Ruppiner Straße in Falkensee an. Die Unbekannten haben Türen aufgebrochen und waren so in Lagerräume verschiedener Firmen und Einrichtungen gekommen. Dort stahlen sie diverse Baumaschinen und Arbeitsgeräte.

Auch zwei auf dem Grundstück stehende Fahrzeuge wurden aufgebrochen und aus einem Transporter elektrische Werkzeuge gestohlen. Ein Kriminaltechniker der Polizei kam zur Suche und Sicherung von Spuren zum Einsatz. Polizisten nahmen Strafanzeigen auf und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Von MAZonline