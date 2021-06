Falkensee

Am frühen Donnerstagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er Einbruchspuren auf der Baustelle in der Seegefelder Straße in Falkensee festgestellt habe. Ein Bagger war aufgebrochen worden.

Entwendet wurde nach erstem Anschein nichts, dennoch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1 000 Euro. Es erging Anzeige wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline