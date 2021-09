Falkensee

Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein Falkenseer den Einbruch in seinen Keller in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten sich Zutritt in das Kellerabteil verschafft und entwendeten diverses Angelzubehör.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Polizeibeamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt auf.

Von MAZonline