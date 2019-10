Falkensee

Als eine 77-Jährige am Samstag gegen 23 Uhr nach Hause kam, musste sie feststellen, dass in ihr Einfamilienhaus in der Falkenseer Kochstraße eingebrochen worden ist.

Ein oder mehrere noch unbekannte Täter gelangten im Zeitraum seit 16.30 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters im hinteren Bereich in das Haus und durchsuchten es anschließend nach wertintensiven Gegenständen.

Was entwendet wurde, muss jetzt die Kriminalpolizei ermitteln. Die Kriminaltechnik sicherte vor Ort Spuren.

Von MAZ Havelland