Falkensee

Ein Einbruch in ein Seniorenwohnhaus in Falkensee stellt die Polizei vor Rätsel. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte an einer Seitentür das Schloss ausgebaut. Ob die Einbrecher tatsächlich das Gebäude betreten haben, ist offen.

Hinweise auf Einbruchsversuche in den dortigen Wohnungen fanden sich nach Polizeiangaben nicht. Der Hausmeister entdeckte die Beschädigung und alarmierte am Morgen die Polizei.

Von MAZonline