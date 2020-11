Einbruch in Falkenseer Wohnhaus

Falkensee

Einbrecher verschafften sich am Sonnabendvormittag Zutritt zu einer Wohnung in der Falkenseer Hamannstraße. Sie hatte dazu ein Fenster auf der Rückseite des Hauses eingeschlagen und waren so in das Haus gelangt. In der Wohnung wurden alle Räume von den Einbrechern durchwühlt. Kriminaltechniker sicherten diverse Spuren am Tatort.

Die Ermittlungen dauern zu dem Wohnungseinbruch an. Dazu werden Bürger um Mithilfe gebeten. Sollten sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich der Hamannstraße gemacht haben, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322-275 0 oder an die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline