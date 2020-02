Einbruch bei Kiosk in der Bahnhofstraße

Falkensee

Ein Kiosk in der Falkenseer Bahnhofstraße wurde in der Sturmnacht vom Sonntag zum Montag Ziel von Einbrechern. Die bisher unbekannten Täter versuchen, die Tür zum Falken-Kiosk aufzubrechen. Dabei wurden sie von Zugen gestört und flüchteten. Die schnell eingeleitete Fahndung in der Nähe des Tatorts blieb erfolglos.

Spurensicherung an der Eingangstür. Quelle: Julian Stähle

Die Einsatzkräfte der Polizei haben vor Ort die Spuren an der Eingangstür zu dem Kioskladen gesichert. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter am Diebstahl gehindert werden und es wurde nichts gestohlen, allerdings entstand hoher Sachschaden.

Von MAZ