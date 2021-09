Falkensee

Schaden über 2000 Euro haben Einbrecher in einem Bistro in der Straße der Einheit in Falkensee verursacht. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Montag laut Polizei, mittels einer Flasche eine Scheibe einzuschlagen. Sie gelangten nicht in das Innere des Geschäfts. Am Tatort hinterließen die Täter Spuren.

Von MAZonline