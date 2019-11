Falkensee/Elstal

Gleich in mehrere Einfamilienhäuser in Falkensee wurde im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, eingebrochen. Betroffen waren Gebäude in der Schiller- und der Hansastraße.

Suche nach Wertgegenständen

Die noch unbekannten Täter hatten die Abwesenheit der Bewohner genutzt und waren eingedrungen, indem sie zumeist die Fensterscheiben auf der Rückseite der Gebäude gewaltsam geöffnet hatten.

Dann wurde das Mobiliar nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Sicherung der Spuren kam die Kriminaltechnik zum Einsatz.

Einbruch in Wohnung

Bereits am Freitag waren Unbekannte in den Nachmittags- oder Abendstunden in ein Mehrfamilienhaus in Elstal eingedrungen. Als die Bewohner zurück kamen, bemerkten sie den Einbruch in ihre Wohnung. Die Täter hatten das Terrassenfenster aufgebrochen und aus der Wohnung unter anderem Schmuck entwendet.

Polizei bittet um Hinweise

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird in beiden Fällen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland (Telefon 03322 / 2750) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von MAZ Havelland