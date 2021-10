Falkensee

Sie sei eben ein bisschen empfindlich, so sagte man über Nora S., als sie ein Kind war. Ihre Wutanfälle damals schienen aus dem Nichts zu kommen und wurden als Zeichen von Charakterschwäche angesehen. Heute, 20 Jahre später, weiß die Falkenseerin: Die regelmäßigen Ausbrüche waren Symptom ihrer Autismus-Spektrum-Störung – und Ausdruck großer emotionaler Überforderung. Bis zu der Diagnose verging ein langer Leidensweg. Darüber zu sprechen, fällt Nora S. auch jetzt noch schwer. Öffentlich mit ihrem Namen genannt werden möchte sie deswegen nicht. Gleichzeitig hofft sie, zu mehr Verständnis über ihre Erkrankung beizutragen.

Bei Nora wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert

„Autismus ist ein etwas verworrener Begriff, der sich historisch immer wieder verändert hat. Inzwischen werden verschiedene Ausprägungen unter der Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst“, erklärt sie. Bei ihr selbst wurde mit dem Asperger-Syndrom eine leichtere Variante diagnostiziert. Dadurch kommt sie zwar besser allein im Alltag zurecht, allerdings wurde ihre Symptomatik so auch lange Zeit nicht entdeckt. Dabei spürte sie von klein auf: „Ich hatte immer das Gefühl, irgendwie anders zu sein.“

Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion

Ein Kernaspekt der autistischen Symptomatik besteht in Schwierigkeiten bei der sozialen Interaktion. Viele betroffene Personen haben ein Bedürfnis nach sozialem Kontakt, doch die Umsetzung fällt ihnen schwer. „Ich kann Gefühle anderen Menschen schwer im Gesicht ablesen. Allerdings ist es nicht so, dass ich sie gar nicht wahrnehme. Ich kann sie nur oft nicht richtig einordnen oder mir erklären“, beschreibt Nora ihr Erleben. „Schon in der Grundschule habe ich dadurch negative Erfahrungen gemacht, da es zu Missverständnissen mit anderen Schülern und auch Lehrern gekommen ist oder ich andere unbeabsichtigt vor den Kopf gestoßen habe“, erinnert sich die junge Frau.

Dazu trägt auch bei, dass Nora Aussagen sehr wörtlich versteht: „Vage Sprache ist für mich schwer verständlich. Ich brauche genaue Anweisungen, weil ich sonst nicht weiß, was gemeint ist.“ So erinnert sie sich an eine Situation in der Schule: „Eine Mitschülerin bat mich, für fünf Minuten auf ihren Rucksack aufzupassen. Ich wartete wie abgesprochen fünf Minuten und bin dann weitergegangen, obwohl sie noch nicht zurückgekommen war. Da war sie dann hinterher wütend auf mich.“ Heute weiß Nora – Menschen meinen nicht immer genau fünf Minuten, wenn sie „fünf Minuten“ sagen. Doch die implizite Botschaft hinter Aussagen zu erkennen, ist für Nora oft nicht leicht. Was andere intuitiv erkennen, muss sie sich erst mühsam erschließen.

Leben mit permanenter Reizüberflutung

Neben den Schwierigkeiten im sozialen Bereich, sind es auch Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung, die Nora den Alltag oft erschweren. „Ich habe mich nie gerne anfassen lassen und kann manche Kleidungsstücke gar nicht auf der Haut ertragen. Das war schon als Kind so“, erinnert sich die heute 23-Jährige. Auch Geräusche sind für sie oft unerträglich: „Besonders schlimm ist es, wenn viele verschiedene Geräusche durcheinander zu hören sind. In Berlin zu sein ist deswegen sehr anstrengend für mich. Hier in Falkensee ist es zum Glück meistens sehr ruhig.“

Inzwischen kennt Nora ihre Belastungsgrenze und kann ihren Alltag darauf ausrichten. Doch zu Schulzeiten war das oft schwierig: „Der Schulalltag war für mich immer sehr reizintensiv. In der Schule habe ich mich oft noch zusammengerissen. Dafür habe ich dann zuhause Zusammenbrüche bekommen.“ Ihre Familie konnte sich die plötzlichen Wutanfälle lange Zeit nicht erklären. Erst als Nora mit 17 Jahren eine Essstörung entwickelte, entschlossen sie sich, professionelle Hilfe zu suchen.

Die Essstörung als Schutzschild

„Dabei wurde klar, dass meine Essstörung atypisch war – Figur und Aussehen spielten nicht so eine große Rolle. Es war eher so, dass ich mir durch sehr starre Routinen beim Essen selbst Sicherheit im Alltag gegeben habe“, erzählt Nora. Erst nach einem Jahr Therapie hatte die Therapeutin die entscheidende Idee und veranlasste die Autismus-Diagnostik. Dafür ist Nora ihr heute sehr dankbar: „Die Diagnose hat mein Leben verändert. Ich konnte so endlich Zusammenhänge in meinem Erleben besser verstehen und mir hilfreiche Strategien erarbeiten.“ Die Therapie ist für sie eine große Unterstützung auf ihrem Weg. Eine Sache liegt der jungen Frau besonders auf dem Herzen: „Das Wichtigste ist, zu lernen, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Ob mit oder ohne Autismus macht da gar nicht so einen Unterschied.“

Zu Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) werden diagnostisch drei verschiedene Typen gezählt: schwerer frühkindlicher Kanner-Autismus, das mildere Asperger-Syndrom und atypischer Autismus. In der Realität sind die Ausprägungen oft nicht klar abgrenzbar. Typisch für das Asperger-Syndrom sind Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, ein starres Festhalten an Routinen und oft Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung. Viele Betroffene empfinden Blickkontakt als unangenehm und haben vertiefte Spezialinteressen. Asperger kann sich sehr unterschiedlich zeigen. So gibt es auch extrovertierte Betroffene, die dann oft als distanzlos wahrgenommen werden. Häufig geht das Asperger-Syndrom mit einem hohen Sprachschatz und ausgeprägter Fähigkeit zum logischen Denken einher. Das Asperger-Syndrom tritt in der Regel ab etwa dritten Lebensjahr auf. Es begleitet Betroffene ein Leben lang, doch sie können lernen, damit umzugehen. Die Ursachen sind bislang nicht eindeutig bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass genetische Faktoren eine große Rolle spielen.

Von Leonie Mikulla