Elfriede Krämer ist mit ihren 94 Jahren die älteste Teilnehmerin am MAZ-Herbstbildwettbewerb

Falkensee

Elfriede Krämer zeigt auf die Orchidee in ihrem Wohnzimmer. Die war eigentlich schon verblüht. Aber sie habe die Pflanze wieder so schön hinbekommen. Auf dem Balkon hat sie eine Fruchtskimmie, die mag sie besonders gerne.

Elfriede Krämer liebt die Natur und fotografiert sie gerne. Mit einem schönen Herbstmotiv (li. o.) nimmt sie am Herbstwettbewerb teil. Quelle: Franziska von Werder

Elfriede Krämer fotografiert all die schönen Dinge, die ihr vors Auge kommen. Als älteste Falkenseerin hat sie beim Herbstbildwettbewerb mitgemacht, für den am Freitag die Auslosung der zehn schönsten Fotos durch die MAZ-Jury stattfindet. Elfriede Krämer hat ein Bild mit Herbstblättern eingeschickt.

Ihre Arbeiten hat sie auch öffentlich gezeigt

Auf einem anderen Bild hat sie sich selbst im Spiegel fotografiert. „Ein Selfie“, sagt die 94-Jährige schmunzelnd. In der DDR besuchte Elfriede Krämer einen Handarbeitszirkel. Durch eine Ausstellung ihrer Stickereien wurde sie für ein Kunsttextilstudium vorgeschlagen. Überall in der Wohnung verstecken sich liebevolle Details ihrer Handwerkskunst, die sie in vielen Ausstellungen zeigen konnte.

Elfriede Krämer liebt es, ihren Balkon schön zu gestalten. Quelle: Franziska von Werder

Einmal habe man ihr Geld für eine besonders schöne Tischdecke geboten. Da habe ihr Mann interveniert: Die Sachen stünden nicht zum Verkauf. Ihr Abschlussprojekt zeigt das „Vereinte Europa“ – ein rundes gesticktes Bild mit der europäischen Landkarte, das über dem Sofa in ihrem Wohnzimmer hängt.

Bei ihr war es Liebe auf den ersten Blick

Seit 1990 wohnt sie in der Falkenstraße. „Wenn ich mit dem Bus ankomme und aussteige, denke ich, ich bin in einer Allee“, sagt sie. Elfriede mag die Bäume in ihrer Straße. Auch dass ringsum alles gepflegt ist, gefällt ihr. Geboren wurde Elfriede Krämer in Königsberg 1927. Mit vier Jahren kam sie nach Dessau-Roßlau, dort wurde sie technische Zeichnerin auf einer Werft. Von dort kam sie nach Köpenick, um im Schiffsbau zu arbeiten. Sie wurde damals als eine der wenigen Frauen ausgewählt. „Wegen meiner sauberen Handschrift“, erinnert sich Elfriede Krämer. Sie habe Glück gehabt, dass sie sich immer ein bisschen von der Masse abhob.

Überall in der Wohnung verbergen sich kleine Details: Figürchen, selbst gestickte Bilder und bedruckte Tischdecken. Quelle: Franziska von Werder

In Köpenick lernte sie ihren Mann Horst kennen. Wann sie ihn das erste Mal gesehen habe? An die erste Begegnung erinnert sich Elfriede Krämer, als wäre es gestern gewesen: Im Schiffsbau hat man große Tische zum Arbeiten, um die Umrisse der Schiffe zu skizzieren. Im Hintergrund standen große Reißbretter. Aus dem Augenwinkel sah sie zwischen Tisch und Reißbrett ihren zukünftigen Ehemann vorbeihuschen. Zu ihrem Kollegen habe sie damals gesagt: „Jetzt ist es geschehen. Ich habe gerade meinen Mann fürs Leben gesehen!“

Viele Reisen unternahm die Familie

Der Kollege habe nüchtern zurückgegeben: „Ich habe nur seine Hacken gesehen.“ So schnell war der junge Ingenieur durch den Raum geeilt. Elfriede behielt Recht. Das nächste Mal sahen sie sich im Olympiastadion. Sie habe Streuselschnecken mitgebracht. „Ich bot ihm natürlich etwas an“, erinnert sich Elfriede. Später habe er ihr gestanden, dass er gar keine wollte, weil man davon so klebrige Finger bekommt. Doch Elfriede war vorbereitet und reichte ihm eine Serviette. Spätestens da habe es auch bei ihm Klick gemacht, erzählt Elfriede schmunzelnd. Zehn Jahre später heiraten die beiden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bevor Horst 2009 verstarb, unternahm das Ehepaar viele Reisen zusammen. Etwa vierzig. Mit dem Auto reisten sie etwa 1977 mit Tochter Birgit zum Schwarzen Meer. Ein echtes Abenteuer: Zu dritt schliefen sie im Zelt.

Die 100 möchte sie noch schaffen

„Horst wollte immer nach New York“, erzählt Elfriede. Doch das Fliegen – das war ihr nicht so richtig geheuer. Wenn man den ganzen Tag mit Schrauben und Muttern zu tun habe, da wisse man eben: Es kann auch mal was schief gehen. Aber als Elfriede aus dem Liegestuhl die ganzen Flugzeuge von Tegel beobachtete, dachte sie sich: „Die kommen ja auch irgendwie wieder zurück.“ Also flogen die Krämers nach New York. Von dort reisten sie weiter zu den Niagarafällen. Auch das Kapitol in Washington schauten sie sich an. Elfriede Krämer war begeistert.

Das Abschlussprojekt zeigt das „Vereinte Europa". Quelle: Franziska von Werder

Vor einigen Wochen musste sie ins Krankenhaus. Wegen eines Schlaganfalls. „Dem Arzt habe ich gesagt, dass er mich so einstellen soll, dass ich die 100 schaffe“, erzählt sie. Wenn Elfriede sieht, dass sich andere im Krankenhaus im Rollstuhl abrackern, denkt sie: So schlecht geht es mir gar nicht. Und das sieht man ihr an. Gelassen zeigt sie ihre Gymnastikübungen. Die macht sie zum Beispiel, wenn sie auf den Bus wartet. Die tägliche Freude am Leben ist Elisabeth Krämer ins Gesicht geschrieben.

Von Franziska von Werder