Eltern in Sorge: An der Kästner-Schule in Falkensee treibt ein Exhibitionist sein Unwesen

Falkensee

Allein lässt Andreas Bade seinen siebenjährigen Sohn nicht mehr zur Schule oder in den Hort gehen. „Ich bin nach den jüngsten Vorfällen immer noch erschrocken und fassungslos“, sagt der Falkenseer. Er hat dafür einen guten Grund: An den vergangenen beiden Freitagen trieb ein Exhibitionist im Umfeld der Erich-Kästner-Grundschule sein Unwesen. Eltern fordern nun, dass die jüngeren Schulkinder auf ihrem Weg besser geschützt werden.

Erster Fall am 8. Januar in Wustermark

Doch der Reihe nach: Am 10. Januar stand Zeugenaussagen zufolge ein junger Mann erst urinierend neben seinem Auto in der Salzburger Straße, wo sich auch die Grundschule befindet. Als zwei siebenjährige Mädchen, die gerade auf dem Weg zum Hort waren, ihn sahen, drehte er sich um und spielte an seinem Penis herum.

Weitere Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Pkw gemerkt, sodass der 19-jährige Havelländer zunächst festgenommen werden konnte. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er wieder freigelassen. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der Mann samt Pkw bei einem ähnlichen Vorfall in Wustermark einige Tage zuvor schon einmal gesehen wurde.

Schulleiterin wurde sofort informiert

Am letzten Freitag soll es nun einen zweiten Vorfall gegeben haben. „Ich erhielt einen Anruf, dass schon wieder etwas passiert ist und setzte mich sofort ins Auto, um die Strecke abzufahren“, sagt Schulleiterin Claudia Allum der MAZ. Es geht vor allem um den etwa 1,2 Kilometer langen Weg von der Grundschule zum Hort „Ruppiner Rasselbande“ in der Ruppiner Straße. Auf dieser Strecke gibt es viele Waldstücke.

Nach Polizeiangaben hat am Freitag in der Nähe der Grundschule ein Mann mit entblößtem Geschlechtsteil auf der anderen Straßenseite gestanden. Zu einer Ansprache eines Kindes oder anderen Handlungen soll es nicht gekommen sein. Ein Schüler informierte hinterher seine Mutter, die dann die Polizei rief. „Polizeibeamte prüften zeitnah das Umfeld der Grundschule sowie weiterer Schulen in der Umgebung, konnten aber keine Feststellung machen“, so Stefanie Wagner-Leppin, Pressesprecherin der Polizei. Ob es sich wieder um den gleichen Mann handelte, will die Behörde nicht sagen.

Schüler wurden für Thema sensibilisiert

Schulleiterin Allum hat nach den Vorfällen sofort regiert. „Die Lehrer wurden aufgefordert, die Kinder zu sensibilisieren und ihnen zu erklären, wie sie sich verhalten sollen, falls sie etwas auf dem Weg von oder zur Schule und Hort sehen. Außerdem habe ich mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt und wir haben über Maßnahmen zur Sicherung des Weges gesprochen“, so Allum. Zudem ging ein Brief an die Eltern heraus.

Stadt kündigt stärkere Kontrollen an

Träger der Schule ist die Stadt Falkensee. Diese teilt auf Anfrage der MAZ mit, dass das Ordnungsamt das Umfeld der Schule und den Hortweg nun verstärkt kontrolliert.

„Die Stadtverwaltung steht zudem in engem Austausch mit dem Polizeirevier Falkensee. Es wurden gemeinsame Kontrollgänge verabredet“, so Stadtsprecherin Yvonne Zychla. Grundsätzlich würden die meisten Kinder der ersten Klasse den Weg zum Hort mit dem Einverständnis der Eltern selbstständig zurücklegen. „Es werden aber weiterhin einige Erstklässler von Mitarbeiterinnen des Hortes begleitet“, so Zychla.

Elter fordern Wegbegleitung

Andreas Bade und andere Eltern fordern allerdings eine generelle Wegbegleitung, die von der Stadt oder dem Hort organisiert wird, auch über das erste und zweite Schuljahr hinaus.

Dazu heißt es von der Stadt, dass im Land Brandenburg für den Weg zur Schule, zum Hort und nach Hause grundsätzlich die Eltern die Verantwortung tragen. Eine weiterführende Wegbegleitung habe es schon mal gegeben, diese sei aber eingestellt worden.

„Eine Fortführung der Wegbegleitung im zweiten Schuljahr konnte nicht mehr gewährleistet werden, weder durch das Hortpersonal, noch durch einen freien Träger“, so Stadtsprecherin Zychla. In Absprache mit Hort und Elternvertretern würden die Kinder schrittweise im Laufe des ersten Schuljahres an die selbstständige Bewältigung des Weges herangeführt.

Familienvater Bade will vor allem sein jüngstes Kind vorerst nicht allein auf den Schulweg schicken. „Da wir beide arbeiten müssen, wird sich nun die Großmutter darum kümmern, dass der Junge sicher nach Hause kommt“, sagt er

Von Danilo Hafer