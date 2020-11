Eltern sorgen sich um Campusplatz in Falkensee: Zuviel Krawall und Alkohol

Falkensee

„Viele Menschen haben inzwischen Angst, beispielsweise in der dunklen Zeit ihre Fahrräder auf dem Campusplatz abzustellen oder am Platz abends entlangzulaufen“, sagt eine Falkenseerin, deren Name der Redaktion bekannt ist, im MAZ-Gespräch. Der Grund: „Sie befürchten Konflikte mit den Jugendlichen, die sich dort sammeln.“ Immer wieder sei es in der Vergangenheit zu Provokationen gekommen, berichtet die junge Frau, die jedoch auch betont: „Ich möchte gar nicht alle jungen Menschen über einen Kamm scheren. Viele von ihnen sind sehr verständig und freundlich.“ Sorge bereiten ihr jedoch diejenigen, die den Campusplatz nicht nur als Treffpunkt nutzen, sondern sich dort auch sammeln, um gemeinsam dem Alkohol zu frönen. Das würde dann auch schon mal ausarten, es käme zu Lärmbelästigungen und Krawall. „Was wir da manchmal am nächsten Tag an Bier- und Wodkaflaschen wegräumen, kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt sie.

Appell an Schüler, um den Campusplatz einen Bogen zu machen

Zuletzt bekannt wurde ein Vorfall Ende Oktober, bei dem ein Schüler vom Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus’ unter einem Vorwand von anderen Jugendlichen auf den Campusplatz in Falkensee gelockt und dort geschlagen wurde. Die Campus-Leitung sah sich anschließend gezwungen, in einem Rundbrief an Schüler, Eltern und Mitarbeiter diesen zu empfehlen, dass insbesondere die Schüler sich andere Plätze als Treffpunkt mit Freunden suchen mögen und den Campusplatz in Falkensee nicht unbegleitet betreten sollten, um Konflikten vorzubeugen. „Muss denn erst etwas noch Schlimmeres passieren, bevor dort endlich mehr auf die Sicherheit unserer Kinder geachtet wird?“, fragt nun die Falkenseerin, die selbst auch Mutter ist.

Ordnungsamt und Sicherheitsdienst kontrollieren Platz regelmäßig

Das Thema Campusplatz ist für Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) kein neues. „Das beschäftigt uns immer wieder“, erklärt er auf MAZ-Nachfrage. Dass der Platz Konfliktpotenzial bereithalte, sei ihm bewusst. Das Ordnungsamt sei daher regelmäßig zu Kontrollen vor Ort, „der Campusplatz gehört praktisch zu ihren Routinetouren“. Darüber hinaus hat die Stadt ein Sicherheitsunternehmen beauftragt, das regelmäßig am Campusplatz Halt macht und überprüft, dass es dort eben nicht zu Konfliktsituationen kommt. Auch in der Stadtverwaltung liegt das Thema auf dem Tisch. „Wir beschäftigen uns damit und prüfen, welche Möglichkeiten wir zusätzlich ergreifen können, um die Situation dort noch sicherer zu gestalten“, sagt Heiko Müller.

Kommt ein Alkoholverbot für den Campusplatz ?

Eine Idee sei, den gesamten Platz mit einem Alkoholverbot zu belegen. Dies sei jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Die Aufstellung einer dafür erforderlichen Verordnung im öffentlichen Raum sei, auch vor juristischem Hintergrund, „ziemlich kompliziert“, so Müller. Mit der Idee des Alkoholverbots sympathisiert er jedoch. „Ich habe selbst auf dem Platz schon das Gespräch mit Jugendlichen dort gesucht“, sagt er. Dabei wäre es auch um ein eben solches Verbot gegangen. „Tatsächlich fand ein Teil der Jugendlichen die Idee richtig gut.“ Müller betont zudem: „Es geht hier nicht um einen Pauschalverdacht. Ein Großteil der Jugendlichen ist sehr vernünftig und hat mit den Problemen dort überhaupt nichts zu tun.“ Käme ein Alkoholverbot, müsste dessen Umsetzung zwar kontrolliert werden. Jedoch hätten Polizei und Ordnungsamt dann „ganz andere Möglichkeiten, vor Ort tätig zu werden“.

Falkensee übt großen Reiz auf Berliner Jugendliche aus

Dass sich damit allein die Problematik Campusplatz jedoch nicht lösen lässt, weiß der Bürgermeister auch. Grundsätzlich sei der Bereich laut Polizei kein Kriminalitätsschwerpunkt. Ein Problem jedoch, das sich auch nicht ohne Weiteres lösen lässt, sei die Tatsache, dass Falkensee auf Berliner Jugendliche einen großen Reiz ausübe, die es folglich immer wieder in die Gartenstadt ziehe, um sich dort zu treffen. „Früher haben sich diese Jugendlichen am Bahnhof aufgehalten, heute ist es auch der Campusplatz, der sie anzieht.“ Alternative Jugendangebote in der Stadt sowie die Arbeit von Streetworkern greifen daher bei diesem Personenkreis nicht, vermutet Müller. Die Falkenseerin hat zur Entschärfung des Konfliktpotenzials noch eine andere Idee : „Man könnte den Platz freundlicher gestalten, zum Beispiel mit Outdoortrainingsgeräten, damit sich auch die Jugendlichen dort aktiver ausleben können.“ Für sie ist klar, dass es so, wie die Situation aktuell ist, „auf keinen Fall bleiben kann“.

